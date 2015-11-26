Лучшего юного танцора определят в Приморье 19 мая

Гала-концерт Дальневосточного детского конкурса хореографического искусства "Первые шаги…" пройдет в ДК железнодорожников (ИНФОГРАФИКА)
Общество 09:35
Концерт "Первые шаги…". Фото: Приморский краевой центр народной культуры

Гала-концерт Дальневосточного детского конкурса хореографического искусства "Первые шаги…" (4+) пройдет 19 мая на сцене Дворца культуры железнодорожников. В этом году в конкурсе принимают участие 150 детских танцевальных коллективов из Приморского края, Хабаровского края и ЕАО, с возрастом участников от 4 до 13 лет, сообщает ИА PrimaMedia.

Дальневосточный детский конкурс хореографического искусства "Первые шаги…" пройдет во Владивостоке уже в девятый раз. Традиционно он посвящается Дню защиты детей.

Ребята показывают мастерство в классическом, эстрадном, народно-сценическом и современном танце.

Конкурсный смотр пройдет 17-18 мая, а в гала-концерт 19 мая войдут самые яркие творческие номера, а также состоится торжественное награждение победителей.

В жюри работают хореографы-профессионалы, преподаватели высшей категории по хореографии и сценическому искусству, Заслуженные артисты Российской Федерации. Оценивается техника исполнения, костюмы, музыкальный материал. Цель конкурса — заметить таланты с малых лет. Участие в гала-концерте — престижно, это обогащает жизнь не только детей, но и их родителей.

"Первые шаги"

"Первые шаги". Фото: ИА PrimaMedia

Организатор конкурса – государственное автономное учреждение "Приморский краевой центр народной культуры" при поддержке департамента культуры Приморского края.

Гала-концерт победителей Дальневосточного детского конкурса хореографического искусства "Первые шаги…" пройдет на сцене Дворца культуры железнодорожников по адресу Партизанский пр-т, 62-а. Начало в 16.00. Вход свободный.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.

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