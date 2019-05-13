"Улетел с трассы": жесткое ДТП по дороге во Владивосток попало на видео

Из-за выбоины на дороге один водитель выскочил на встречку
Это интересно 14:34
Пострадавшее авто. Фото: @kondrvan

Серьезная авария произошла на трассе Владивосток-Находка в Приморье. Здесь из-за плохого состояния трассы один из автомобилистов оказался в кювете. Теперь мужчина разыскивает второго водителя, из-за чьего маневра он "улетел" с трассы, сообщает ИА PrimaMedia.

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появился пост в котором описываются обстоятельства аварии. Инцидент произошел между городами Большой Камень и Фокино. Водитель автомобиля Toyota RAV4, объезжая очередную яму, "выскочил" на встречную полосу движения, где в этот момент двигался автомобиль Toyota Mark II. Чтобы избежать столкновения водитель седана был вынужден дернуть руль и, в итоге, оказался в кювете. Скорость у обоих транспортных средства составляла по предварительным данным 100 — 110 км в час.

Стоит отметить, что лишь по счастливой случайности все четверо человек, которые находились в автомобиле Toyota Mark II остались живы — транспортное средство получило при этом довольно серьезные повреждения.

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Произошло дтп нужна помощь найти ам Toyota RAV4 чёрного цвета с серыми молдингами на переднем бампере. Водитель видимо решил что его ходовка ему дороже нежели отправить машину в кусты и выехал на встречку за 40 метров (и даже не тормозя поехал в лоб) на большой скорости 13 мая . Между большим камнем и Фокина. Я двигался в сторону находки равчик в сторону большого камня. Оба шли плюс минус 100-110 в районе 15:30 произошло дтп. Если вдруг чудом найдётся этот водятель ему грозит лишение и куча исков. Дтп учетное. Может какие либо машины были с регистратором в этот день и примерное время вдруг кого обогнал рав похожий. Нужны любые записи чтобы найти номер машины. Друзья репост нужен! Нужно искать и наказывать таких уродов! 89510030009 25cms@mail.ru #vl #dps #vdk #розыск #вдк #вл #дтп #владивосток

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Сейчас водитель, которые оказался в кювете, пытается разыскать автомобилиста на Toyota RAV4. Судя по всему, его ждут серьезные последствия.

Примечательно, что на этом месте ранее уже произошла подобная авария. Водитель одного из авто, объезжал яму по "встречке", в этот момент водитель второго транспортного средства, движущегося на встречу, не успел вывернуть руль, из-за чего произошло лобовое столкновение.

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