"Улетел с трассы": жесткое ДТП по дороге во Владивосток попало на видео

Из-за выбоины на дороге один водитель выскочил на встречку

Пострадавшее авто. Фото: @kondrvan

Серьезная авария произошла на трассе Владивосток-Находка в Приморье. Здесь из-за плохого состояния трассы один из автомобилистов оказался в кювете. Теперь мужчина разыскивает второго водителя, из-за чьего маневра он "улетел" с трассы, сообщает ИА PrimaMedia.

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появился пост в котором описываются обстоятельства аварии. Инцидент произошел между городами Большой Камень и Фокино. Водитель автомобиля Toyota RAV4, объезжая очередную яму, "выскочил" на встречную полосу движения, где в этот момент двигался автомобиль Toyota Mark II. Чтобы избежать столкновения водитель седана был вынужден дернуть руль и, в итоге, оказался в кювете. Скорость у обоих транспортных средства составляла по предварительным данным 100 — 110 км в час.

Стоит отметить, что лишь по счастливой случайности все четверо человек, которые находились в автомобиле Toyota Mark II остались живы — транспортное средство получило при этом довольно серьезные повреждения.

Сейчас водитель, которые оказался в кювете, пытается разыскать автомобилиста на Toyota RAV4. Судя по всему, его ждут серьезные последствия.

Примечательно, что на этом месте ранее уже произошла подобная авария. Водитель одного из авто, объезжал яму по "встречке", в этот момент водитель второго транспортного средства, движущегося на встречу, не успел вывернуть руль, из-за чего произошло лобовое столкновение.