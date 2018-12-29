Военные Дальнего Востока избавятся от развалюх в военных городках

На 100 ветхих военных строений в Приморье и соседних регионах станет меньше

тематическое изображение. Фото: ИА IrkutskMedia

К сентябрю 2019 года силами инженеров Восточного военного округа на территории трех регионов Дальнего Востока будут снесены более 100 старых построек, располагающихся на территориях бывших военных городков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

Зачистка будет осуществляться посредством взрывчатки, а также механически при участии 250 военнослужащих и более 40 единиц спецтехники. Так помогать расчищать территории от ветхих строений будут несколько единиц экскаваторов ЭОВ-3521 и инженерных машин разграждения ИМР-3.

В настоящий момент снос старых строений в Приморье, Амурской области и Хабаровском крае, расположенных в бывших военных городках, которые в свою очередь находятся в ведении ВВО, уже начался. Всего к 1 сентября по планам будет снесено более 100 таких построек.