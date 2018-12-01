Как выглядит типичный житель Владивостока?

Интересные мнения высказывают люди, которые знакомы с городом
Это интересно 15 мая, 10:00
Как выглядит типичный житель Владивостока?. Фото: ИА PrimaMedia

Новосибирский краевед Андрей Поздняков и его сестра — художница Ирина Позднякова замахнулись на иллюстрации типичных жителей городов России, в числе которых оказался и Владивосток. Однако своеобразный персонаж в виде одутловатого моряка средних лет сразу снискал достаточную долю негативных комментариев. Не все владивостокцы оценили визуализацию своего альтер эго по достоинству, сообщает ИА PrimaMedia.

Своеобразное изображение типичного владивостокца авторы снабдили и описаниями своего героя: "был в дальних походах на кораблях ТОФ, а сейчас ездит в китайский Суйфыньхэ", "до 2008 года банчил японскими автомобилями", "знает все о морском гребешке, кальмарах и крабах", "готов помочь достать любой контрабандный товар".

Со здоровой долей скепсиса к затее относится и сам ее автор — краевед. В начале мая на своей странице в Facebook краевед опубликовал первые 7 картинок из запланированной серии, отметив, что готов к недовольствам комментаторов.

— Настоящие типажи городов наших. Вот — прям как я их понимаю. С типичными такими персонажами. Сестра родная, Позднякова Ирина отрисовала по моим описаниям и с моими текстами. Готовлюсь к расфрендам, банам и помоям в каментах. Тазик уже на голове, — пишет Андрей Поздняков.

Типичного жителя Владивостока отрисовала новосибирская художница

Типичного жителя Владивостока отрисовала новосибирская художница. Фото: Facebook страница Андрея Позднякова

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