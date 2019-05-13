"Найду - пешком будет ходить": девушку на черном джипе разыскивают во Владивостоке

Водитель пострадавшего транспортного средства очень недоволен автоледи
Это интересно 15:10
Машина. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке разыскивают девушку, которая притерла на парковке ТЦ "Зеленый остров" чужое авто. Дама на черном джипе поспешила скрыться с места происшествия.

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появилось объявление о том, что водитель белого автомобиля Toyota Prius разыскивает даму на черном джипе. По его словам, девушка притерла его авто и покинула место ДТП. Мужчина настоятельно советует автовладелице выйти на связь, в противном случае ее лишат прав.

Стоит отметить, что такие сообщения не редкость во Владивостоке, поэтому пользователи к ним относятся скептичеки. Кто-то поддержал водителя Toyota Prius, другие же написали, что это сообщение рассчитано, так сказать, на "лоха". Дело в том, что чтобы лишить девушку прав самому потерпевшему необходимо было вызвать сотрудников ГИБДД и ни в ком случае не покидать место ДТП.

"Вот же смешные) если вы до сих пор не стоите на том же месте, то вы так же как и она покинули место ДТП, а значит прав лишитесь точно так же, если обратитесь в ГИБДД".

"Была бы известна модель и госномер — давно бы ГАИ вызвали"

"Ну вот, хотели тёлочку запугать, чтоб Бабосов дала, а вы всю контору спалили".

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