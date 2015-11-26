Фирма из Приморья незаконно перевела в Китай 46 млн рублей

Теперь компанию-нарушительницу ждет штраф - более 34 млн рублей

Деньги. Фото: ДВТУ

Находкинские таможенники выявили местную фирму, которая незаконно перевела за границу 46 млн рублей. Компанию-нарушительницу ждет штраф — более 34 млн рублей, сообщила ИА PrimaMedia пресс-секретарь Находкинской таможни Наталья Сабадаш.

Компания из Находки в 2016 году заключила с китайской фирмой несколько контрактов на поставку корма для домашних животных на 12 млн долларов. В счет предполагаемых поставок в течение 2016 года фирма перевела 46 млн рублей, однако в оговоренные контрактами сроки товар так и не привезли.

По закону компания обязана была вернуть в Россию переведённые авансом денежные средства. Фирма этого не сделала.

Находкинская таможня в отношении компании возбудила шесть дел об административных правонарушениях по ч.5 ст.15.25 КоАП России.

Всего 2019 году Находкинская таможня выявила 7 компаний, которые не вернули из-за границы 76 млн рублей за не ввезённые в Россию товары. В отношении фирм возбуждено 15 дел об административных правонарушениях, наложены штрафы — 57 млн рублей.