Центр народной культуры Приморья проведет «Ночь НеMузейной фотографии»

Открытые мероприятия для любителей фотографии пройдут 18 мая

Ночь музеев. Фото: ПКЦНК

Открытые мероприятия для любителей фотографии "Ночь НеMузейной фотографии" (12+) пройдут 18 мая на площадке Приморского краевого центра народной культуры в рамках Всероссийской акции "Ночь музеев". Гостей ждут по адресу ул. Пушкинская, 25. Участие бесплатное, сообщает ИА PrimaMedia.

Лекторий (12+):

18.30 – 19.30: Наташа Скрипка "Живопись и кино в фотографии"

Наташа Скрипка (г. Владивосток) — профессиональный фотограф, выпускница академического колледжа ВГУЭС, ученица Рольфа Гобитса (Англия). Преподаватель фотоотделения ВГУЭС. Автор четырех персональных выставок. Победитель и призер всероссийских и международных фотоконкурсов.

20.00 – 21.00: Евгения Кокурина "Документальная фотография"

Евгения Кокурина (г. Владивосток) – профессиональный фотограф, фотожурналист, выпускница академического колледжа ВГУЭС, ВШСИ и школы современной фотожурналистики "ДокДокДок". Преподаватель фотоотделения ВГУЭС. Публиковалась в 25.novayagazeta, The-village, Владивосток 3000, Meduza, ИА PrimaMedia, SPID.center. Участник выставок ВШСИ.

Винтажная фотосушка (12+):

17.00 – 21.00: фотосушка, интерактивная выставка фотографий под открытым небом. Темы фотосушки: "Черно-белое фото", "Сделано на пленку" и "В стиле ретро". Приносите фотографии в указанных тематиках, подписывайте авторство с обратной стороны, пожелания участникам фотосушки, и обменивайте на другие, которые понравились.

Место: скверик под окнами ПКЦНК (ул. Пушкинская, 25)

Фотовыставка (12+):

В этот же день с 10.00 и до последнего зрителя: персональная выставка фотографий Цукановой Нины Васильевны "Природа – мой мир", организатор – Городская общественная организация инвалидов.

Условия участия: Вход на мероприятие бесплатный. Приносите с собой фотографии для фотосушки, старые журналы и книги по фотографии, старые модели фотоаппаратов.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.