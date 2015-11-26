«Седанка Сити» приглашает жительниц Владивостока на Beauty Day

Ворвитесь в лето в новом, ярком образе

Beauty Day. Фото: предоставлено ТРК "Седанка Сити"

ТРК "Седанка Сити" предлагает милым жительницам Владивостока порадовать себя на дне красоты и ворваться в лето в новом, ярком образе. Beauty Day (0+) состоится 18 мая, с 13.00 до 15.00, на втором этаже торгово-развлекательного комплекса, сообщает ИА PrimaMedia.

Beauty Day — это отличная возможность почувствовать себя моделью, примерить на себе новый образ как в макияже, так и в одежде абсолютно бесплатно. Визажисты косметических магазинов "Рив Гош" и Paese, представленных в ТРК "Седанка Сити" на первом этаже, продемонстрируют возможности преображения благодаря современным тенденциям визажа, расскажут о ваших достоинствах и подчеркнут их экспресс-макияжем. Парикмахер завершит образ прической.



Beauty Day. Фото: предоставлено ТРК "Седанка Сити"

Консультанты магазинов одежды Fleur, INCITY, Kira Plastinina, "Фрау Мода", Lusio и многих других соберут уникальный образ каждой посетительнице для персональной фотосессии, а в конце каждая участница получит отличный опыт позирования и свой фотопортрет.



Beauty Day. Фото: предоставлено ТРК "Седанка Сити"

Приятная музыка, зажигательный ведущий и множество подарков, все это Beauty Day в торгово-развлекательном комплексе "Седанка Сити". Вход бесплатный.

Торгово-развлекательный комплекс "Седанка Сити" – это семейное пространство, сочетающее в себе шопинг и развлечения. Большое внимание здесь уделяется проведению разнообразных мероприятий: детские шоу-программы, розыгрыши ценных подарков, выставки, форумы, семейные мастер-классы, тематические фестивали, презентации и концерты.



Beauty Day. Фото: предоставлено ТРК "Седанка Сити"

Ждем вас в ТРК "Седанка Сити" ежедневно вс-чт с 10.00 до 21.00, пт-сб с 10.00 до 22.00.

ул. Полетаева, 6д.

www.sedanka.city

instagram.com/sedankacity