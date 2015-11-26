Поэзия на ЛиТР-2019 будет представлена приморскими авторами

В пятницу, 17 мая, они поговорят о современной русской поэзии, а в субботу, 18 мая, в субботу, проведут «Поэтический час»

Владивосток - город истинных поэтов. Фото: ИА PrimaMedia

Приморская поэзия получила свое законное место в программе фестиваля "Литература Тихоокеанской России"-2019 (6+), который пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. 17 мая, в пятницу, представители приморского поэтического цеха разных поколений соберутся в помещении Приморского краевого отделения Русского географического общества по адресу: улица Петра Великого, 4 на круглый стол "Современная русская поэзия. Графоманы рулят?"(16.00 – 18.00). 18 мая, в субботу там же пройдет "Поэтический час", на котором прозвучат стихи приморских поэтов, сообщает ИА PrimaMedia.

В числе участников хорошо известные приморским любителям поэзии Юрий Кабанков, Владимир Тыцких, Раиса Мороз, Иван Шепета, Сергей Нелюбин, Александр Новиков, Галина Якунина, Татьяна Прудкогляд, Эльвира Кочеткова, Валерия Федоренко, Мария Кравцова и др.

Модератором круглого стола станет поэт и журналист Александр Куликов.

— Общение между поэтами будет самое живое и непринужденное. Речь пойдет о вещах, которые нас всех интересуют. Куда идет современная русская поэзия? Действительно ли в ней сегодня рулят графоманы? Чем отличается книжная поэзия от сетевой? Какие стихи нужны читателям? Нужны ли они сегодня вообще? – сказал он. – Очень бы хотелось, чтобы к нам присоединились наши столичные сотоварищи. И вообще будем рады всем, кто заглянет на огонек.

Напомним, фестиваль "Литература Тихоокеанской России" пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. В этом году ЛиТР (6+) соберет главные силы как художественной литературы, так и литературы нон-фикшн. Жителей и гостей Приморского края ожидают дискуссии, круглые столы, встречи с писателями, драматургами, авторами и издателями разной жанровой и стилевой направленности, а также других видов искусства (театра, изобразительного искусства, сетевой литературы и рэпа). Основные активности мероприятия пройдут на площадках, которые расположены в непосредственной близости к Адмиральскому скверу города Владивостока. Это музеи, театры, библиотеки, книжные магазины, учреждения культуры.

Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Одним из ключевых партнеров фестиваля является компания "Ростелеком".

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.

Подробнее: https://primamedia.ru/news/811940/