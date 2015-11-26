Поэзия на ЛиТР-2019 будет представлена приморскими авторами

В пятницу, 17 мая, они поговорят о современной русской поэзии, а в субботу, 18 мая, в субботу, проведут «Поэтический час»
ЛиТР
Общество 16:18
Владивосток - город истинных поэтов. Фото: ИА PrimaMedia

Приморская поэзия получила свое законное место в программе фестиваля "Литература Тихоокеанской России"-2019 (6+), который пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. 17 мая, в пятницу, представители приморского поэтического цеха разных поколений соберутся в помещении Приморского краевого отделения Русского географического общества по адресу: улица Петра Великого, 4 на круглый стол "Современная русская поэзия. Графоманы рулят?"(16.00 – 18.00). 18 мая, в субботу там же пройдет "Поэтический час", на котором прозвучат стихи приморских поэтов, сообщает ИА PrimaMedia.

В числе участников хорошо известные приморским любителям поэзии Юрий Кабанков, Владимир Тыцких, Раиса Мороз, Иван Шепета, Сергей Нелюбин, Александр Новиков, Галина Якунина, Татьяна Прудкогляд, Эльвира Кочеткова, Валерия Федоренко, Мария Кравцова и др.

Модератором круглого стола станет поэт и журналист Александр Куликов.

— Общение между поэтами будет самое живое и непринужденное. Речь пойдет о вещах, которые нас всех интересуют. Куда идет современная русская поэзия? Действительно ли в ней сегодня рулят графоманы? Чем отличается книжная поэзия от сетевой? Какие стихи нужны читателям? Нужны ли они сегодня вообще? – сказал он. – Очень бы хотелось, чтобы к нам присоединились наши столичные сотоварищи. И вообще будем рады всем, кто заглянет на огонек.

Напомним, фестиваль "Литература Тихоокеанской России" пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. В этом году ЛиТР (6+) соберет главные силы как художественной литературы, так и литературы нон-фикшн. Жителей и гостей Приморского края ожидают дискуссии, круглые столы, встречи с писателями, драматургами, авторами и издателями разной жанровой и стилевой направленности, а также других видов искусства (театра, изобразительного искусства, сетевой литературы и рэпа). Основные активности мероприятия пройдут на площадках, которые расположены в непосредственной близости к Адмиральскому скверу города Владивостока. Это музеи, театры, библиотеки, книжные магазины, учреждения культуры.

Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Одним из ключевых партнеров фестиваля является компания "Ростелеком".

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.
Подробнее: https://primamedia.ru/news/811940/

Круглый стол фестиваль писатели, поэты Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Примамедиа

Как превратить путевые заметки в книгу, расскажут на ЛиТР-2019

13:52

«Жив, курилка?»: Круглый стол «Современная литература ДВ» пройдет на ЛиТРе-2019

09:20
Поэзия на ЛиТР-2019 будет представлена приморскими авторами
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia