"Он пинал бабушку и ругался": подробности операции по задержанию неадекватного мужчины

"Герой" ранее показывал прохожим свои гениталии и напал на старушку

Задержание. Фото: @chernosliv18

В сети появился видеоролик задержания неадекватного мужчины в Уссурийске. До того, как приехали медики, он успел напасть на старушку и показывал гениталии прохожим, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщает один из интернет-пабликов в социальной сети instagram, инцидент произошел на улице Некрасова в Уссурийске. Сначала появился ролик о том, как мужчина мечется по улице, издает странные звуки, а увидев бабушку начинает ее пинать и отбирать у нее пакеты. После того, как жертва нападения оказалась на земле, нападавший моментально потерял к ней интерес.

Судя по второму видеоролику, мужчина действительно находился в не совсем вменяемом состоянии, он не реагировал на речь и издавал странные звуки. Медикам и охранникам приходилось применять силу, чтобы удержать задержанного.

У пользователей сети данное происшествие вызвало бурное обсуждение. Кто-то написал, что удил бы за бабушку, другие же стало жаль парня.

Нападение на старушку. Фото: @mark2_che Нападение на старушку. Фото: @mark2_che Нападение на старушку. Фото: @mark2_che 1 / 3





