"Он пинал бабушку и ругался": подробности операции по задержанию неадекватного мужчины

В сети появился видеоролик задержания неадекватного мужчины в Уссурийске. До того, как приехали медики, он успел напасть на старушку и показывал гениталии прохожим, сообщает ИА PrimaMedia.
Как сообщает один из интернет-пабликов в социальной сети instagram, инцидент произошел на улице Некрасова в Уссурийске. Сначала появился ролик о том, как мужчина мечется по улице, издает странные звуки, а увидев бабушку начинает ее пинать и отбирать у нее пакеты. После того, как жертва нападения оказалась на земле, нападавший моментально потерял к ней интерес.
Судя по второму видеоролику, мужчина действительно находился в не совсем вменяемом состоянии, он не реагировал на речь и издавал странные звуки. Медикам и охранникам приходилось применять силу, чтобы удержать задержанного.
У пользователей сети данное происшествие вызвало бурное обсуждение. Кто-то написал, что удил бы за бабушку, другие же стало жаль парня.