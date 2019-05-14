"Он пинал бабушку и ругался": подробности операции по задержанию неадекватного мужчины

"Герой" ранее показывал прохожим свои гениталии и напал на старушку
Это интересно 17:00
Задержание. Фото: @chernosliv18

В сети появился видеоролик задержания неадекватного мужчины в Уссурийске. До того, как приехали медики, он успел напасть на старушку и показывал гениталии прохожим, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщает один из интернет-пабликов в социальной сети instagram, инцидент произошел на улице Некрасова в Уссурийске. Сначала появился ролик о том, как мужчина мечется по улице, издает странные звуки, а увидев бабушку начинает ее пинать и отбирать у нее пакеты. После того, как жертва нападения оказалась на земле, нападавший моментально потерял к ней интерес.

Судя по второму видеоролику, мужчина действительно находился в не совсем вменяемом состоянии, он не реагировал на речь и издавал странные звуки. Медикам и охранникам приходилось применять силу, чтобы удержать задержанного.

У пользователей сети данное происшествие вызвало бурное обсуждение. Кто-то написал, что удил бы за бабушку, другие же стало жаль парня.

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