Как дети видят Владивосток: мосты, люди и День Победы

Работы на выставку «Поколение М: Live» принимаются до 17 мая
Общество 15 мая, 09:10
Фотограф. Фото: Лилия Федосеева, ИА AmurMedia

Юные фотографы из Приморья продолжают присылать свои работы на выставку "Поколение М: Live" (11+). Тема экспозиции — "Владивосток в объективе: город и люди", прием работ продлится до 17 мая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании МТС.

В объектив участников фотовыставки "Поколение М: Live" попали не только традиционные Золотой мост, маяк и арка Цесаревича, но и владивостокский трамвай, живописные морские закаты, празднование Дня Победы и улыбающиеся лица горожан.

"Владивосток — фотогеничный и самобытный город. Очень интересно узнавать, каким его видят сквозь объектив фотоаппарата дети. Ведь уникальная атмосфера морского города вдохновляет на творчество всех. Подтверждение тому — наш проект "Поколение М", в котором не раз побеждали юные дизайнеры, музыканты и художники из Приморья. Поэтому мы ждем новые яркие работы на фотовыставку", — отметила директор ПАО "МТС" в Приморском крае Евгения Сысоева.

Напомним, выставка "Поколение М: Live" откроется 31 мая во Владивостоке, на набережной Спортивной гавани. Чтобы стать участником, нужно сделать фото на тему "Владивосток в объективе" и загрузить его на сайт https://pokolenie.mts.ru/ до 17 мая. В проекте участвуют только фотографы от 11 до 18 лет.

Работы, которые войдут в экспозицию, выберет эксперт "Поколения М", легендарный фотограф и журналист, Василий Прудников. Лучшие снимки будут отмечены призами от МТС.

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