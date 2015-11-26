Прием, посвященный Дню российского предпринимательства, пройдет во Владивостоке

В главном бизнес-событии примут участие свыше 300 гостей

Торжественный прием, посвященный Дню российского предпринимательства. Фото: предоставлено Центром развития предпринимательства

Главное событие года для бизнеса Владивостока состоится 29 мая в столице Приморья. Традиционный торжественный прием (12+), посвященный празднованию Дня российского предпринимательства, пройдет в событийном центре Place по адресу ул. Днепровская, 100, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

В торжественном приеме примут участие свыше 300 гостей: руководители и собственники бизнеса, представители региональных органов законодательной и исполнительной власти и местного самоуправления, уполномоченный по защите прав предпринимателей Приморского края, лидеры и члены общественных организаций и предпринимательских объединений, консулы иностранных государств.

Участников ждет большая шоу-программа, танцы и праздничный банкет. Прекрасных дам и уважаемых джентльменов приглашают провести праздничный вечер, посвященный Дню российского предпринимательства, в кругу единомышленников, успешных людей и установить полезные деловые контакты с партнерами по бизнесу и потенциальными клиентами. Кроме того, на торжественном приеме представители власти будут чествовать лучших предпринимателей.

Мероприятие пройдет в событийном центре Place (ул. Днепровская, 100). Сбор гостей в 18.00. Начало в 19.00. Dress-сode: cocktail.

Подробная информация по телефонам: +7 (423) 275-82-34; +7 (423) 271-68-72. www.crpvl.ru.