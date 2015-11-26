Из-за любвеобильных медведей россиян лишили популярного туристического места

У медведей на Камчатке начался брачный период, из-за чего и пришлось временно закрыть Долину гейзеров от посещения туристов.
Зверям могут помешать восторженные крики путешественников, а также шум вертолетов, доставляющих туристов к этому красивейшему месту.
Как сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника, "период тишины" продлится до 30 июня.
"Ежедневно мы встречаем в Долине до 15 особей одновременно, тогда как на других участках центральной части речной долины медведи практически отсутствуют. В таких условиях очень важно, чтобы звери чувствовали себя в безопасности и не подвергались беспокойству", — прокомментировал сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергей Колчин.
Ограничение связано с тем, что многие крупные самцы, наиболее чувствительные к беспокойству, уходят из Долины, теряя шанс внести вклад в продолжение рода.
Карина Красилова