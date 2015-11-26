Дорожники готовятся к асфальтированию моста через реку Литовка в Приморье

В настоящий момент работа по устройству гидроизоляции выполнена на трех пролетах из шести

Строительство. Фото: Станислав Луценко

Сотрудники "Примавтодора" завершают работы по устройству проезжей части нового моста через реку Литовка на автомобильной трассе Артем–Находка–Порт Восточный, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили специалисты, в настоящий момент работа по устройству гидроизоляции выполнена на трех пролетах из шести.

"Гидроизоляционный материал защищает пролеты от агрессивного воздействия воды. Здесь конструкция проезжей части включает в себя выравнивающий слой из бетона, который загрунтовывается праймером, далее укладывается гидроизоляция. Следующий этап – устройство защитного слоя бетона и укладка двухслойного асфальтобетонного покрытия. Отметим, что все работы идут в соответствии с проектной рабочей документацией и технологическими регламентами", – рассказали на предприятии.

Кроме этого, строители завершили работы на подходе моста со стороны Находки и готовятся к укладке верхнего слоя из асфальтобетона.

Мост через реку Литовка будет иметь две полосы для движения шириной по 3,75 метров и полосы безопасности по 2 метра. Длина с подходами составит 760 метров, самого моста – 144 метра. Дорожное покрытие – асфальтобетон. Завершить работы по строительству моста через реку Литовка "Примавтодор" планирует в июне 2019 года.

Отметим, строительные работы ведутся в рамках краевой госпрограммы "Развитие транспортного комплекса Приморского края".