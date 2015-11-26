Новое медицинское оборудование появилось в первой краевой больнице в Приморье

Современный многофункциональный комплекс предназначен для быстрого диагностирования сердечно-сосудистых патологий

Новый цифровой ангиографический комплекс. Фото: пресс-служба АПК

Новое оборудование для быстрого диагностирования сердечно-сосудистых патологий появилось в Приморье, сообщили ИА PrimaMedia в администрации края. Цифровой ангиографический комплекс стоимостью свыше 40 млн рублей установлен в краевой клинической больнице №1.

Современнейшее оборудование позволяет на более высоком уровне выполнять сложнейшие операции пациентам нейрохирургического, урологического профилей и операции по профилю сосудистая хирургия.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, оборудование приобретено за счет средств регионального бюджета в рамках программы "Развитие здравоохранения Приморского края".

"В этом году из всех источников для медучреждений края предусмотрено приобретение 1135 единиц оборудования на сумму почти 3 миллиарда рублей", – отметил глава ведомства Виктор Фисенко.

Ангиографический комплекс, поступивший в распоряжение врачей первой краевой больницы – второй по счету.

"У нас уже установлен современный ангиограф в кардиологии. Благодаря такому оборудованию наши специалисты выполняют стентирование. Нынешний пришел на смену устаревшему оборудованию и позволит расширить наши возможности", – подчеркнул главный врач краевой клинической больницы №1 Андрей Попов.

Отметим, что современный многофункциональный ангиографический комплекс предназначен для исследования сосудов и рентгенэндоваскулярной хирургии. Он дает возможность быстро диагностировать сердечно-сосудистые патологии, с большой точностью определять место их положения и степень поражения.

"Ангиограф позволяет врачу в реальном времени наблюдать на экране монитора состояние вен и артерий внутренних органов, головы и нижних конечностей пациента, видеть проводимые хирургические манипуляции", – отметил Андрей Попов.

Новый комплекс полностью автоматизирован. Все расчеты выводятся на монитор: степень сужения и диаметр сосудов, кардиограмма, давление и другие параметры. Весь процесс записывается и сохраняется в компьютере, затем архивируется.

Напомним, что в этом году на модернизацию оборудования медицинских учреждений по всему Приморью направят почти 3 млрд рублей. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко во время ежегодного отчета перед Законодательным собранием в конце апреля. Из них 170 млн рублей будет направлено на приобретение передвижных медицинских комплексов для обследования жителей отдаленных районов. Еще более 700 млн рублей запланировано на проведение капитального ремонта в 40 учреждениях.