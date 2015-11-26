Почти 20 тысяч деревьев высадят в Приморье

Саженцы украсят улицы городов и районов края
Общество 15 мая, 09:20
Высадка деревьев. Фото: Александр Сафронов

День посадки леса пройдет в Приморье 18 мая. Почти 20 тысяч деревьев, выращенные в местных лесопитомниках, украсят улицы городов и районов края. Со всех муниципалитетов собраны заявки на необходимое количество саженцев с указанием наиболее желаемых пород, сообщили ИА PrimaMedia в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам.

"Общая потребность в саженцах составила примерно 20 тысяч штук. Планируется, что в этот день озеленят традиционные места отдыха, улицы", – пояснил замдиректора департамента Арест Давтян.

В департаменте лесного хозяйства Приморья добавили, что высаживаться будут традиционные для региона породы деревьев – береза, сосна, пихта, дуб, выращенные в местных лесопитомниках.

По словам врио вице-губернатора Приморского края Елены Пархоменко, проведение этой акции стала доброй традиции – ежегодно в мае в городах и селах высаживаются пихта, сосна корейская.

"Уже третий год в крае реализуются масштабные программы благоустройства – “Формирование комфортной городской среды”, с этого года стартовал губернаторский проект “1000 дворов”. Вместе с озеленением территорий – это огромный вклад в создание более комфортных условий жизни в населенных пунктах Приморья", – подчеркнула врио вице-губернатора.

Елена Пархоменко добавила, что принять участие в высадке деревьев может любой житель края.

озеленение

Представители «Единой России» высадят 3 млн деревьев

13 мая, 16:24

Более 250 саженцев высадили волонтеры во Врангеле в рамках V «Экомарафона»

29 апреля, 18:50
Федеральная сеть кинотеатров "Киномакс" теперь во Владивостоке
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia