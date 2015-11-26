Почти 20 тысяч деревьев высадят в Приморье

Саженцы украсят улицы городов и районов края

Высадка деревьев. Фото: Александр Сафронов

День посадки леса пройдет в Приморье 18 мая. Почти 20 тысяч деревьев, выращенные в местных лесопитомниках, украсят улицы городов и районов края. Со всех муниципалитетов собраны заявки на необходимое количество саженцев с указанием наиболее желаемых пород, сообщили ИА PrimaMedia в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам.

"Общая потребность в саженцах составила примерно 20 тысяч штук. Планируется, что в этот день озеленят традиционные места отдыха, улицы", – пояснил замдиректора департамента Арест Давтян.

В департаменте лесного хозяйства Приморья добавили, что высаживаться будут традиционные для региона породы деревьев – береза, сосна, пихта, дуб, выращенные в местных лесопитомниках.

По словам врио вице-губернатора Приморского края Елены Пархоменко, проведение этой акции стала доброй традиции – ежегодно в мае в городах и селах высаживаются пихта, сосна корейская.

"Уже третий год в крае реализуются масштабные программы благоустройства – “Формирование комфортной городской среды”, с этого года стартовал губернаторский проект “1000 дворов”. Вместе с озеленением территорий – это огромный вклад в создание более комфортных условий жизни в населенных пунктах Приморья", – подчеркнула врио вице-губернатора.

Елена Пархоменко добавила, что принять участие в высадке деревьев может любой житель края.