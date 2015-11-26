Гарантийный фонд Приморья предоставил льготы сельхозпроизводителям

При оформлении банковских кредитов они смогут получить поручительство на сумму до 80 млн рублей по ставке всего 1% годовых

Сельское хозяйство. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Гарантийный Фонд Приморского края расширил перечень льготных получателей поддержки. Теперь компании, которые работают в сфере сельского хозяйства, при оформлении банковских кредитов смогут получить поручительство на сумму до 80 млн рублей с комиссией фонда по ставке всего 1% годовых, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как отметила директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения Плетцер, сельское хозяйство является приоритетным направлением развития экономики региона, поэтому для предприятий, работающих в этой сфере, в два раза снижена ставка комиссионного вознаграждения фонда при оформлении поручительства.

"Гарантии, которые мы предоставляем, помогают получить одобрение по кредиту в случаях, когда компании не хватает собственного залогового обеспечения", – обозначила она.

Фонд также предоставляет гарантии, когда компании участвуют в закупках и становятся исполнителями госзаказов и контрактов в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ. В этом случае для сельхозпредприятий фонд также снизил размер комиссионного вознаграждения до 0,75% годовых от суммы поручительства.

Подробнее об условиях предоставления поддержки можно узнать на сайте Гарантийного фонда Приморского края и по телефону: 8 (423) 2-440-440.

Отметим, что Гарантийный фонд учрежден администрацией Приморского края в рамках краевой госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" для повышения доступности кредитно-финансовых ресурсов для предпринимателей. Предоставление поручительств при оформлении кредитов, договоров лизинга, участии в закупках входит в число мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В 2019 году при поддержке Гарантийного фонда приморский бизнес сможет привлечь кредиты на общую сумму 2,5 млрд рублей.