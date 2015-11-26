Жителям Приморья доступны ЛОР-операции нового уровня

Оборудование закуплено во Владивостокскую клиническую больницу №1
Общество 15 мая, 11:30
Заявление. Фото: Роман Павловский

Новейшее современное оборудование для диагностики и лечения лор-заболеваний поступило во Владивостокскую клиническую больницу №1. Одно из востребованных отделений больницы пополнили сразу два аппарата – оториноларингологическая операционная лазерная установка для резекции и коагуляции, а также операционный микроскоп, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщил главный врач больницы Евгений Шестопалов, новое ЛОР-оборудование только входит в работу.

"Все работы по установке и наладке уже завершены. Новая медтехника дает нашему отделению ряд преимуществ – она позволяет выполнять операции уже другого, более высокого уровня", – подчеркнул главврач.

Специалисты подчеркивают, что лазерная хирургия, как метод, обладает несомненными преимуществами перед другими хирургическими видами лечения достаточно широкого круга заболеваний ЛОР-органов.

"Эти режимы излучения не оказывают вредного влияния на организм в целом, а лазерное воздействие на слизистую оболочку полости носа и глотки максимально щадящее. Это позволяет сохранить ценнейшие функции слизистой оболочки и лимфоидной ткани ЛОР-органов, что способствует более благоприятному течению болезни и ускорению выздоровления", – говорят в ЛОР-отделении клиники.

Как правило, после таких лазерных операций не нарушается трудоспособность, редко возникают осложнения, а значит, обычно не возникает необходимости в применении антибиотиков и обезболивающих препаратов в послеоперационном периоде.

"Лазерные операции на ЛОР-органах легко переносятся пациентами, малоинвазивны, практически бескровны и малоболезненны", – говорят врачи.

Помимо оборудования для ЛОР-отделения, клиника получила еще и эндоскопическую стойку для оценки функции глотания в отделение реанимации и интенсивной терапии, острого нарушения мозгового кровообращения.

"Это жизненно важное отделение и оборудование здесь активно функционирует, оценка глотания давно идет", – подчеркнул Евгений Шестопалов.

Он также отметил, что все оборудование приобретено за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края (ТФОМС).

В департаменте здравоохранения региона подчеркнули, что медицинские учреждения Приморья продолжают обновлять материально-техническую базу в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края".

"Приобретение современной медицинской техники стало возможным благодаря краевым и федеральным средствам, а также средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Работа в этом направлении будет продолжена", – подчеркнул глава департамента Виктор Фисенко.

Напомним, что почти 3 млрд рублей направят в этом году на модернизацию оборудования медицинских учреждений по всему Приморью. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко во время ежегодного отчета перед Законодательным собранием в конце апреля 2019 года.

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