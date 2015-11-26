НКО формируют в Приморье общество заботы, участия и гражданской сознательности

Новый проект ИА PrimaMedia расскажет о работе лидеров "третьего сектора"
Ответственное общество
Общество 12:47
НКО формируют в Приморье общество заботы, участия и гражданской сознательности. Фото: ИА PrimaMedia

Влияние социально ориентированных некоммерческих организаций на культуру общения и жизнь людей в больших городах с каждым годом усиливается – эта тенденция прослеживается во всей России и, конечно, в Приморье.

"Третий сектор", как называют некоммерческие организации, действует в широком спектре социальной жизни: организует благотворительные акции, культурные и спортивные мероприятия, помогает детям, инвалидам, борется за экологию, спасает животных, развивает гражданское самоуправление – то есть, в целом, делает общество более ответственным.

Именно поэтому новый информационный проект ИА PrimaMedia получил название "Ответственное общество", став преемником аналогичного информационного проекта 2018 года "Гражданское НКОбщество". Задачи проекта — помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, познакомить широкую аудиторию с их деятельностью, рассказать о государственной поддержке приморских НКО.

В рамках проекта ИА PrimaMedia будет регулярно размещать новости, фоторепортажи и интервью о работе социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) Приморского края, знакомить читателей с лидерами "третьего сектора" и возможностями, которые открывает участие в его деятельности. В конечном итоге приобщение к работе НКО призвано формировать социальную ответственность у молодого поколения приморцев.

некоммерческие организации (НКО)
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