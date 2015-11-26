Ключи от квартир вручают детям-сиротам в муниципалитетах Приморья

Очередной обладательницей ключей стала 20-летняя жительница Арсеньева
Общество 18:45
Ключи от квартиры вручили 20-летней Кристине Малышкиной. Фото: пресс-служба АПК

Ключи от квартир, приобретенных муниципалитетом, вручают детям-сиротам в Приморье. В Арсеньеве первой обладательницей своего жилья после внесения корректировок в краевое законодательство стала 20-летняя Кристина Малышкина, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию края.

В Арсеньеве в ближайшее время 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат положенное им по закону жилье.

"С февраля этого года в администрации Арсеньевского городского округа проходили аукционы по приобретению квартир, заключались муниципальные контракты, затем состоялись все необходимые процедуры, а теперь началась самая приятная часть – выдача ключей от новых квартир детям-сиротам", – отметили специалисты администрации района, добавив, что всего из краевого бюджета на эти цели было направлено более 20 млн рублей.

На сегодняшний день городской округ выполнил поручение губернатора края Олега Кожемяко и освоил все денежные средства на покупку квартир.

Первой ключи от квартиры вручили 20-летней Кристине Малышкиной.

"О том, что мне выделена квартира, я узнала буквально накануне рождения сына. Пришла осмотреть новую жилплощадь, мне все очень понравилось. А на следующий день родила сынишку. Вот такое двойное счастье!" – поделилась девушка.

Кристина со своим опекуном и главой города еще раз осмотрели свое жилье – квартира светлая, удобная, в отличном состоянии. Расположение дома девушку тоже устраивает – рядом с детской поликлиникой.

Ключи от квартиры вручили 20-летней Кристине Малышкиной

Ключи от квартиры вручили 20-летней Кристине Малышкиной. Фото: пресс-служба АПК

Заселяться в квартиру семья планирует в ближайшее время. Кристина отмечает, что сейчас получает профессию воспитателя и, если раньше не знала, где ей жить и работать, сейчас определилась – конечно же, останется в Арсеньеве.

Отметим, к приобретаемому на вторичном рынке жилью для детей-сирот предъявляются особые требования. В частности, площадь квартиры должна составлять не менее 30 кв. метров. Все закупаемое жилье проходит тщательную экспертизу.

Напомним, в этом году в рамках краевой госпрограммы "Развитие образования Приморского края" на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в бюджете Приморья заложено более 1,2 млрд рублей, почти миллиард из них передан муниципалитетам вместе с полномочиями по подбору жилых помещений.

С 1 января муниципальные образования могут сами проводить торги, определять помещения, которые должны быть благоустроены и удовлетворять их будущих жильцов. Это позволило в первом квартале 2019 года объявить 544 электронные аукциона, из которых на сегодняшний день состоялся уже 291. Более 60 квартир уже распределены детям-сиротам. Дополнительно муниципальные образования объявили 185 аукционов.

Аукционы на покупку жилья проводит и департамент земельных и имущественных отношений Приморского края. В первом полугодии текущего года планируется приобрести 158 квартир. Параллельно продолжается работа по достройке двух жилых домов для сирот в Лесозаводске с общим количеством квартир – 90.

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