Депутаты решат судьбу многих дачников

Важный законопроект внесен на рассмотрение

В упрощенном порядке было зарегистрировано более 13,5 миллионов прав на объекты недвижимости. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Проект закона о продлении дачной амнистии еще на три года внесен на рассмотрение нижней палаты. По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, дачную амнистию предлагается продлить до 1 марта 2022 года.

В пресс-службе депутата добавили, что амнистия действовала на протяжении 13 лет и за это время упрощенными правилами оформления своих прав воспользовались владельцы жилых домов, дач, садовых домов, бань и гаражей.

В общей сложности в упрощенном порядке было зарегистрировано более 13,5 миллиона прав на объекты недвижимости, пишет ТАСС.

Однако большое число россиян до сих пор не успели воспользоваться упрощенкой во время оформления дач. Поэтому предлагается этот срок для них продлить.

— Было бы правильно защитить их права не только за счет продления срока, но и за счет вовлечения в амнистию других объектов, снижая финансовые и психологические издержки граждан, — добавил Крашенинников.

Предлагается также бессрочно установить упрощенный уведомительный порядок для строящихся жилых и садовых домов, возведение которых начато до 4 августа 2018 года и продлить правила приобретения земельных участков для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ), а также возможность установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ.

Карина Красилова