По словам парней, они не только вытащили тонущего мужчину на берег, но и «откачали» его

Находкинских школьников, спасших дайвера, могут наградить медалью "За спасение погибавших". Фото: пресс-служба администрации Находки

Глава Находки Борис Гладких встретился с настоящими героями Находки, подвиг которых стал известен далеко за пределами города. История о том, как Амир и Руслан Джанмирзаевы подарили дайверу вторую жизнь, моментально распространилась по соцсетям. Однако, подробностей происшествия было не так много. Как выяснилось на встрече с Борисом Гладких, парни не только вытащили мужчину на берег, но и в прямом смысле слова "откачали" его, поскольку дайвер уже был без сознания и не дышал. А помог им в этом по телефону Магомед Джанмирзаев — отец Амира и дедушка Руслана, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

"Сначала мы просто услышали, что кто-то кричит, но из-за ветра не поняли, откуда крик доносится. Ближайший человек был метрах в 150-200 от нас, и мы подумали, что это он кричит. Но потом услышали, что зовут на помощь, и увидели человека в море", — рассказали, дополняя друг друга, Амир и Руслан.

Дайвер тонул метрах в 20-25 от берега, и когда парни доплыли до него, он уже нахлебался воды и пошёл ко дну, они успели подхватить его в последний момент. Вдвоём юноши сумели быстро дотянуть пловца до берега. В этот момент стало понятно, что он умирает: из-за заполненных водой лёгких он не может дышать. Опыта по спасению утопающих у ребят не было. Но, к счастью, они знали к кому обратиться. Магомед Джанмирзаев — отец одного и, одновременно, дед второго — в прошлом морпех. Позвонив ему, спасатели поневоле получили необходимые инструкции, как откачать пострадавшего. Благодаря этим наставлениям парни реанимировали спасённого, и вскоре дайвер задышал. К этому моменту на пляж успел приехать и сам Магомед Джанмирзаев.

"Они молодцы! Я ими горжусь! Никакой паники. Всё быстро и правильно сделали. Позвонили. Чётко, по делу описали ситуацию. В точности выполнили указания. Откачали. Но я, если честно, поначалу даже и не знал — ругать их или хвалить? С одной стороны, спасли человека, а с другой — мальчишки же совсем, могли и сами пострадать. Вода же ещё ледяная. Что было бы, если б с ними что-то случилось? Но это я как родной человек переживаю, а так-то понимаю, что молодцы, поступили, как настоящие мужчины!"

Парни не скрывают: перед тем, как прыгнуть в воду, были определённые мысли об опасности. Страх, признают, накрыл уже потом, когда всё закончилось: могло ведь не получиться, могли не доплыть, могли сами пострадать, могли не откачать. Но и этот страх прошёл быстро, ведь всё закончилось благополучно. От помощи приехавшей оперативно "скорой" дайвер поначалу отказался. Но позже в соцсетях прошло сообщение, что пострадавший сейчас находится в больнице.

"Вы сделали большое дело. Сейчас, к сожалению, мало таких людей. Сами рисковали, прыгнув в холодную воду. Но спасли человека. Молодцы!" — сказал Борис Гладких.

Глава города вручил благодарственные письма юным героям — Амиру и Руслану Джанмирзаевым. А также Магомеду Джанмирзаеву — за то, что воспитал сына и внука достойными людьми. Кроме того, администрация будет ходатайствовать о награждении Амира и Руслана "За спасение погибавших" (российский аналог советской медали "За спасение утопающих").