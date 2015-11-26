"Таким все позволено": дерзкая выходка элитного Lexus во дворе взбудоражила сеть

Большинство пользователей недовольные ситуацией и призывают к справедливости

Lexus. Фото: ИА PrimaMedia

Пользователи сети вот уже несколько дней обсуждают инцидент с Lexus, который заблокировал выход из подъезда. Большинство пользователей заявляют, что открывали бы дверь с ноги. Кроме этого, их восторгают терпеливые жители дома.

Сам инцидент произошел 9 мая. Водитель элитного джипа не смог найти место для парковки в центре города и поставил свою машину возле одного из домов. Правда мужчина не посчитал нужным убедиться в том, что его авто никому не мешает. Оказалось, что частью капота внедорожник перекрыл выход из подъезда. Из-за чего жильцы дома в течение нескольких часов не могли ни зайти в подъезд, ни покинуть его. Те, кто жил на первом этаже, выходили на улицу через окно.

Не помогли людям и приехавшие стражи правопорядка — машина покинула свое место только после того, как появился сам водитель. Мужчина, кстати, даже не извинился перед жильцами и даже умудрился нахамить в ответ на замечание.



Нарушитель. Фото: @dpskontrol_125rus

Стоит отметить, что это происшествие вызвало бурное обсуждение в сети. Вот уже несколько дней пользователи активно обсуждают, как бы они поступили в этой ситуации. Большинство склоняется к тому, что без повреждений элитное авто не покинуло бы место своей парковки. Кроме этого, всех восторгает терпение жильцов дома.

"Как они умудряться заработать на лейку, не имея мозга? Пожалуй главная загадка вселенной".

"Странно, я обычно очень сильно толкаю дверь когда выхожу, а если что-то препятствует открытию двери могу и несколько раз со всей силы толкнуть. Оооочень терпеливые люди живут в этом подъезде".

"А я бы попытался дверь с ноги открыть"

"А если я бы там жила? Я когда обычно выхожу гулять с собакой я с ноги дверь открываю. Пусть под мой подъезд поставит"

"Мой подъезд так подпер бы, на кабриолете уехал 100 пудов"

Кстати, автомобили марки Lexus являются машинами премиум класса, поэтому поведение водителя вдвойне возмутило общественность.