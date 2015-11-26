Роскачество назвало очередной опасный продукт. Не берите его

Эксперты проверили товар 20 производителей

Продукты. Фото: pixabay.com

В Роскачестве проверили 20 марок плавленого сыра, которые продают в российских магазинах. По результатам исследований четыре марки эксперты забраковали и не рекомендуют их к употреблению.

Сообщается, что проверялись сырки производителей из Москвы и Московской области, Алтайского края, Омской и Свердловской областях, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Белгородской, Рязанской и Калининградской областях и Белоруссии.

Исследователи проверили товар на наличие нитратов, антибиотиков, фосфатов, пестицидов, мышьяка, тяжелых металлов, крахмала и каррагинана, красителей, ГМО, ДНК сои, ароматизаторов и консервантов.

Результаты следующие: высшую оценку получила марка "Б. Ю. Александров". Хорошие показатели у марок, которые вошли в ТОП-10. Это — "Веселый молочник", Hochland, "Авида", "Сыробогатов", Viola, "Переяславль", "Ласковое лето", President, "Карат".

Наряду с этим составлен также "черный список", в который попала продукция: "Полевское", "Витако", "Невский", "Алдес", где были найдены растительные жиры.

Ранее сообщалось, что исследования Роскачества вызывали нарекания со стороны бизнес-сообществ.

Также ранее ведомство называло другие опасные марки продуктов. К примеру, молоко, творог, сливочное масло и другие популярные у населения продукты питания.

В сферу исследований Роскачества входят, как отечественные, так и зарубежные бренды.