Резонансный закон в отношении водителей примут через две недели

Законопроект против грубых нарушителей ПДД прошел первое чтение в Госдуме

Тематическое изображение. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Законопроект об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП прошел первое чтение в Госдуме. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заверил, что до конца месяца документ успеет пройти еще два чтения.

Законопроект вносит изменения в ст. 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

По итогу принятого законопроекта в статье УК меняются следующие пункты:

Наказание за ДТП, которое привело к тяжкому вреду здоровья составит от трех до семи лет против нынешних — до четырех лет. Если авария привела к гибели человека виновник сядет за решетку на срок от пяти до двенадцати лет (сейчас — от двух до семи лет). Если же в происшествии погибли двое или более человек водителя ждет "небо в клеточку" на срок от восьми до пятнадцати лет лишения свободы (сейчас — от четырех до девяти лет).

Как уточнил председатель нижней палаты, на поправки отведен десятидневный срок, до конца мая парламентарии планируют рассмотреть документ во втором и третьем чтениях.

Анна Кольцова