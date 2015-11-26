В Сети появилось новое видео аварийной посадки суперджета в Шереметьево

На кадрах хорошо видно, как самолет несколько раз "скачет" по полосе (ВИДЕО)
Происшествия 15 мая, 03:40
Катастрофа в Шереметьево. Фото: Скриншот видео @urd_news, видеохостинг Youtube

В Сети появилось новое видео с "козлящим" по полосе суперджетом в Шереметьево, где погиб 41 человек. На кадрах хорошо видно, как самолет трижды подпрыгивает перед пожаром.

Еще одно видео катастрофы в Шереметьево тиражируется СМИ и пабликами. Ролик подтверждает ранее заявленную информацию о том, что лайнер трижды подпрыгнул, задымился, а затем вспыхнул мощный пожар. Во второй части видео показана эвакуация пассажиров по надувным трапам.

Напомним, 5 мая во время посадки в аэропорту Шереметьево загорелся самолет авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100, на борту находилось 78. В результате пожара погиб 41 человек, среди них один бортпроводник. Озвучены три основные версии произошедшего: ошибка пилотов, диспетчеров, технического персонала, а также неисправность лайнера и неблагоприятные погодные условия.

В материале использовано видео с канала Allrightsreserved, видеохостинг YouTube.

Ольга Толмачева

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