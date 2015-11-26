Отставки губернаторов могут начаться со дня на день - СМИ

Новая волна ротаций, вероятно, пройдет гораздо раньше Единого дня голосования

Тематическое изображение. Фото: Антон Новгородов

Губернаторам ряда российских регионов не стоит расслабляться — отставки могут начаться со дня на день, а не после Единого дня голосования, как ожидалось. СМИ приводят мнение политологов, уверенных, что волна ротаций начнется в конце весны — начале лета.

Как следует из итогов апрельского исследования фонда "Петербургская политика", Кремль не оставит без внимания рост напряженности в ряде регионов, где по плану не должно быть выборов губернатора в этом году. пишет URA.RU. Однако, парадоксально то, что политологи приводят и противоположное мнение, "муссирующееся" в кулуарах власти: высшим эшелонам надоело идти на поводу у недовольных россиян.

Обычно волна отставок начинается после Единого дня голосования — 8 сентября. По плану в этом году выборы пройдут в 18 регионах, причем 16 глав регионов будет избрано избирателями, а двоих других утвердят местные парламентарии. Но, по данным политологов, в этот раз руководство страны впервые может провести ротацию в регионах с тяжелой электоральной ситуацией, где в текущем году это даже не предполагалось.

"После завершения „плановых“ перестановок в регионах, где завершается срок полномочий действующих глав, стали появляться утечки информации о низких рейтингах глав в целом ряде „невыборных“ регионов", — сообщается в докладе экспертов.

Как уточнил глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов, губернаторы пока не получили четких сигналов о том, что отставки закончились. "В конце весны-начале лета мы можем увидеть какое-то продолжение", — сказал он журналистам.

В докладе уточняется, что окончательного решения по вопросу "чьи полетят головы" пока нет. В частности, возможен сценарий, при котором Кремль не станет сглаживать недовольство в регионах и продемонстрирует силу вместо "наведения мостов" с "критиканами".

Напомним, ранее были выявлены российские регионы, жители которых жаждут сменить губернатора. Как показали проведенные для Кремля закрытые социсследования, наибольший запрос от населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми, Ингушетии, Еврейской автономной области, а также Ульяновской, Челябинской, Оренбуржской областей и Республики Алтай. Главы трех последних уже отправлены в отставку в марте этого года.

Анна Кольцова

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