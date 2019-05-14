Следствие устанавливает ошибки спасателей, из-за которых сгорели люди на SSJ-100

Спасательные подразделения пренебрегли международными стандартами и федеральными правилами проведения операции

Специальная экспертиза действий аварийно-спасательных служб Шереметьево при катастрофе SSJ-100 была назначена следствием. Эксперты должны будут найти ответы на полсотни вопросов, сформулированных ведущими расследование гибели пассажиров авиарейса. Предстоит выяснить адекватность действий спасателей и соответствие их нормативных документов международным стандартам.

Высокопоставленный источник в правоохранительных органах рассказал Lenta.ru, что сигнал "тревога" был подан руководителем полетов лишь через 80 секунд после посадки борта. Собеседник издания утверждает, что сигнал бедствия с борта 89098 был подан, хотя посадка производилась в штатном режиме.

"По нормативным актам это должно быть сделано сразу после получения тревожного сигнала от SSJ-100, и во всяком случае — до начала снижения воздушного судна", — заявил источник.

Ранее следствие установило, что спасатели находились не на точке сбора аварийно-спасательных служб, находящейся вблизи взлетно-посадочной полосы — их автомобиль после получения сигнала тревоги выехал из депо. В точке сбора никакой техники в момент катастрофы не было. Согласно нормативам, машины спасателей должны начать движение с этой точки в момент пролета самолета мимо них. Норматив также определяет время прибытия к месту проведения операции "не более трех минут в любую точку взлетно-посадочной полосы", что подразумевает начало тушения пожара, а не прибытия автомобиля.

В спасательных мероприятиях было задействовано для тушения огня лишь два автомобиля из шести. При этом машины были загружены водой, тогда как для тушения разлившегося топлива был необходим пенообразователь.

По мнению эксперта, руководитель полетов в Шереметьево не следовал утвержденному плану аварийной ситуации, а спасательные службы "пренебрегли международными стандартами и нормами федеральных авиационных правил". Все это привело к хаосу в действиях подразделений и "находится в прямой причинно-следственной связи с гибелью пассажиров".

Защита потерпевших и родственников погибших намерена добиваться первоочередной проверки этой версии. Источник издания в правоохранительных органах заявил, что перед экспертами еще не ставился вопрос о причинно-следственной связи между действиями аварийно-спасательных подразделений аэропорта и гибелью пассажиров. Он будет задан после анализа первых результатов экспертиз.

5 мая самолет SSJ-100 "Аэрофлота" вылетел из Москвы в Мурманск и загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. В результате произошедшего погиб 41 человек, выжили 37, из них 10 попали в больницу. Девять человек из числа погибших находились при исполнении трудовых обязанностей. В числе жертв катастрофы также оказался один ребенок.

Егор Тараруев