Ростислав Гольдштейн: В сотрудничестве России и Японии особенно заинтересованы регионы ДФО

Льготные условия, создаваемые государством в этой части России, наращивают все бОльшую привлекательность для бизнеса государств АТР

Ростислав Гольдштейн. Фото: пресс-служба сенатора

В Москве состоялось первое заседание Совета губернаторов России и Японии. Его открыла Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, огласив приветствие Президента Владимира Путина участникам встречи, сообщает ИА ЕАОMedia.

Спикер Совфеда обратила внимание на высокий интерес со стороны глав префектур Японии в развитии взаимовыгодного сотрудничества с регионами нашей страны и подлинного партнерства.

"Сегодня практически все субъекты Российской Федерации наладили прочные связи с японскими партнёрами, — заметила Валентина Матвиенко. — Каждый российский регион обладает уникальными конкурентными преимуществами, которые могут быть использованы в международной кооперации, а начавшаяся в этом году реализация масштабных национальных проектов даст дополнительные возможности для развития сотрудничества с зарубежными партнёрами".

По ее словам, ещё в прошлом столетии были сделаны первые шаги по выстраиванию межрегионального взаимодействия между двумя странами. Было также отмечено, что эти связи могут сыграть ключевую роль в укреплении кооперации в сфере малого и среднего бизнеса. Председатель верхней палаты парламента призвала отходить от шаблонных схем сотрудничества, поощрять новые нестандартные форматы взаимодействия с участием ведущих исследователей, университетов и предпринимателей, продвигающих прорывные идеи.

Особую роль сближение России и Японии играет для российского Дальнего Востока, чьи субъекты находятся ближе всего к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, считает член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн. По мнению сенатора, сегодняшние льготные условия, создаваемые государством в этой части России, наращивают все бОльшую привлекательность для бизнеса государств АТР, включая Японию.

"Растущий интерес мы видим по увеличению инвестиций, вкладываемых в Дальний Восток японскими партнерами, а встречи такого уровня способствуют укреплению связей и расширению обоюдовыгодных бизнес-проектов. Важно, что на нашей площадке во Владивостоке в рамках Восточно-экономического форума регулярно встречаются главы наших государств, а также крупные предприниматели как с российской, так и с японской стороны, чтобы внимательно изучить предлагаемые Россией преференции, обсудить ключевые вопросы с топовыми руководителями российских ведомств. Географическая близость дальневосточного региона к странам Азии обуславливает такое плотное их сотрудничество. И чрезвычайно полезным является взаимодействие именно глав субъектов России и префектур Японии, которые непосредственно могут обменяться опытом хозяйственной, культурной деятельности, найти точки взаимодействия, расширить экономическое сотрудничество", — прокомментировал сенатор Ростислав Гольдштейн.