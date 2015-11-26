Ростислав Гольдштейн: В сотрудничестве России и Японии особенно заинтересованы регионы ДФО

Льготные условия, создаваемые государством в этой части России, наращивают все бОльшую привлекательность для бизнеса государств АТР
Политика 15 мая, 10:00
Ростислав Гольдштейн. Фото: пресс-служба сенатора

В Москве состоялось первое заседание Совета губернаторов России и Японии. Его открыла Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, огласив приветствие Президента Владимира Путина участникам встречи, сообщает ИА ЕАОMedia.

Спикер Совфеда обратила внимание на высокий интерес со стороны глав префектур Японии в развитии взаимовыгодного сотрудничества с регионами нашей страны и подлинного партнерства.

"Сегодня практически все субъекты Российской Федерации наладили прочные связи с японскими партнёрами, — заметила Валентина Матвиенко. — Каждый российский регион обладает уникальными конкурентными преимуществами, которые могут быть использованы в международной кооперации, а начавшаяся в этом году реализация масштабных национальных проектов даст дополнительные возможности для развития сотрудничества с зарубежными партнёрами".

По ее словам, ещё в прошлом столетии были сделаны первые шаги по выстраиванию межрегионального взаимодействия между двумя странами. Было также отмечено, что эти связи могут сыграть ключевую роль в укреплении кооперации в сфере малого и среднего бизнеса. Председатель верхней палаты парламента призвала отходить от шаблонных схем сотрудничества, поощрять новые нестандартные форматы взаимодействия с участием ведущих исследователей, университетов и предпринимателей, продвигающих прорывные идеи.

Особую роль сближение России и Японии играет для российского Дальнего Востока, чьи субъекты находятся ближе всего к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, считает член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн. По мнению сенатора, сегодняшние льготные условия, создаваемые государством в этой части России, наращивают все бОльшую привлекательность для бизнеса государств АТР, включая Японию.

"Растущий интерес мы видим по увеличению инвестиций, вкладываемых в Дальний Восток японскими партнерами, а встречи такого уровня способствуют укреплению связей и расширению обоюдовыгодных бизнес-проектов. Важно, что на нашей площадке во Владивостоке в рамках Восточно-экономического форума регулярно встречаются главы наших государств, а также крупные предприниматели как с российской, так и с японской стороны, чтобы внимательно изучить предлагаемые Россией преференции, обсудить ключевые вопросы с топовыми руководителями российских ведомств. Географическая близость дальневосточного региона к странам Азии обуславливает такое плотное их сотрудничество. И чрезвычайно полезным является взаимодействие именно глав субъектов России и префектур Японии, которые непосредственно могут обменяться опытом хозяйственной, культурной деятельности, найти точки взаимодействия, расширить экономическое сотрудничество", — прокомментировал сенатор Ростислав Гольдштейн.

международные отношения политика, политтехнологии сотрудничество международное

Делегация Республики Корея посетила редакцию ИА PrimaMedia во Владивостоке (ФОТО)

30 апреля, 19:02

Что произошло между Путиным и Ким Чен Ыном во Владивостоке, рассказал посол РФ в Пхеньяне

29 апреля, 21:10
Федеральная сеть кинотеатров "Киномакс" теперь во Владивостоке
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia