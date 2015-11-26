"Не до шика" - рухнули продажи премиальных автомобилей в России

Продажи авто в стиле "лакшери" просели больше, чем весь рынок легковушек

Продажи премиальных автомобилей в России упали. В апреле 2019 года было продано 12 798 люксовых машин, что на 4% меньше, чем годом ранее. Этот сегмент просел больше, чем весь российский рынок легковушек (-2,7%).

На первом месте по продажам оказался Mercedes-Benz, которому даже удалось на 1,5% нарастить количество реализованных автомобилей, отмечает аналитическое агентство "Автостат". Бренду удалось продать 3 456 машин.

Другой немецкий производитель — BMW — прежде бывший лидером рейтинга, откатился на второе место, продав 3 400 автомобилей. При этом бренду удалось увеличить свои продажи на 13,1%.

Японский Lexus продемонстрировал наибольшее падение (-21,9%), но тем не менее занял третье место, продав 1 904 машины.

Немецкий Audi оказался на четвертой ступеньке и продал 1 408 штук (-7,1%). Пятерку лидеров замкнул шведский Volvo (643 шт.; +7,9%).

Егор Тараруев