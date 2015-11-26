В Сети появилось видео гигантского провала в 5 этажей рядом с жилыми домами

Провал диаметром 30 метров в Тульской области может увеличиться

Провал диаметром 15 метров и глубиной 30 метров образовался рядом с жилыми домами в селе Дедилово Киреевского района Тульской области.

Яма, по сообщениям местных СМИ, образовалась 8 мая на территории частного домовладения, в 20 метрах от жилого дома. Обвал произошел быстро, местные жители при этом слышали гул. Нахождение рядом с местом обрушения грунта небезопасно, так как провал может в любой момент увеличиться. Сейчас он огорожен ленточкой, выставлены маячки.

По словам местных жителей провалы почвы в этом населенном пункте случаются не в первый раз. Это связано с тем, что после активной добычи бурого угля в 1930-60-е годы на территории осталось много шахт. Негативное воздействие на состояние почвы оказывает заболоченность этого района.

По мнению эксперта, причиной провала мог стать выход горной породы гипса. Весной обычно бывает обилие в почве воды, она легко вымывает этот гипс, из-за чего образуются пространства-пустоты, из-за которых и возникают провалы.

Минприроды и МЧС области проводит обследование провала с привлечением профильных специалистов. Провал постоянно мониторится на предмет дальнейшего расширения и обрушения.

Решения, что делать с провалом дальше, пока не принято. Читатели в своих комментариях пишут, что сама природа подготовила место под точечную застройку или под мусорный полигон.

Егор Тараруев