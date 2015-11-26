Ученые определили время и место выпуска млекопитающих из "китовой тюрьмы" в Приморье

Не всех животных могут выпустить в летний сезон 2019 года
Китовая тюрьма
Общество 15 мая, 10:44
Ученые определили время и место выпуска млекопитающих из "китовой тюрьмы" в Приморье. Фото: http://www.vniro.ru

Специалисты приняли решение по выпуску косаток и белух из "китовой тюрьмы", которая находится в Приморье. По мнению ученых, оптимальным местом и временем выпуска может стать район Шантарских островов в Охотском море в период с июля по сентябрь текущего года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Планы реабилитации и выпуска косаток и белух из "китовой тюрьмы" в естественную среду обитания обсудили 14 мая в Москве в Институте проблем экологии и эволюции РАН им. А.Н. Северцова.

Оценивалась возможность выпуска косаток непосредственно в бухте Средняя в летний сезон 2019 года. Он возможен, но несет целый ряд рисков – это низкие шансы встретиться со своими дикими сородичами; недостаточная кормовая база; вероятность возвращения животных к месту их кормления; нахождение в районах массового отдыха людей, к которым они могут тянуться в поисках пищи.

Минимизацией указанных рисков, по мнению членов рабочей группы, должен стать комплекс реадаптационных мероприятий: переход на кормление животных без контакта с человеком, спутниковые и визуальные метки, организация постоянного наблюдения за акваторией прибрежной зоны бухты Средняя и в целом залива Восток для обеспечения безопасности людей.

По мнению специалистов, удобным временем выпуска белух является летний сезон 2019 года, однако в случае невозможности выпуска всех животных, часть из них может быть выпущена в 2020 году. Выпуск белух рекомендуется проводить разновозрастными группами с учетом генетического родства.

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