Сбербанк предложил бизнесу безопасные расчеты с поставщиками

Банк запустил сервис «Безопасная сделка»

Бизнес. Фото: https://pixabay.com

Сбербанк предложил клиентам сервис "Безопасная сделка" для создания escrow-сделок из корпоративного интернет-банка. Сервис представляет собой простой и удобный онлайн-аналог банковского аккредитива, работающий при b2b-расчетах, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"Безопасная сделка" обеспечит гарантию возврата средств в случае невыполнения обязательств исполнителем и гарантию полной предоплаты от заказчика для исполнителя. Сервис интегрирован в интернет-банк Сбербанка для предпринимателей (3+) ("Сбербанк Бизнес Онлайн") и работает следующим образом. Пользователю достаточно авторизоваться в интернет-банке, перейти в раздел "Продукты и услуги", выбрать "Безопасная сделка". После нажатия кнопки он переходит на страницу сервиса, откуда заполняет условия договора и отправляет приглашение другому участнику сделки, который получает приглашение, переходит на страницу сервиса и подтверждает предложенные условия сделки.

Когда заказчик переводит деньги на буферный счет в сервисе, исполнитель получает уведомление и приступает к работе. Выполнив работу, исполнитель информирует об этом систему, а система — заказчика. Если заказчик подтверждает исполнение сделки, сервис перечисляет деньги исполнителю, после чего сделка закрывается. Если хотя бы одна из сторон не согласна с результатом работы, команда сервиса начинает арбитражное рассмотрение сделки и выносит решение в пользу одной из сторон.

Услуга актуальна для предпринимателей. Согласно статистике Верховного суда РФ, в 2018 году арбитражные суды России рассмотрели 1,908 млн дел. Это на 160 тысяч больше, чем годом ранее. При этом 60% всех споров, или 1,15 млн дел, относились к гражданско-правовым отношениям, 85% споров было о неисполнении или ненадлежащем исполнении договорных обязательств.

"Сервис "Безопасная сделка" в интернет-банке "Сбербанк Бизнес Онлайн" предназначен для снижения рисков при взаиморасчетах между юридическими лицами и оптимален в тех случаях, когда вы начинаете работать с новыми подрядчиками или заказчиками. Создать безопасную сделку в сервисе так же просто как, например, совершить покупку в обычном интернет-магазине. Благодаря интеграции сервиса с интернет-банком создание и оплата безопасных сделок происходят в несколько кликов. Каждый шаг подтверждается кодом из СМС-сообщения. Обезопасить можно любую сделку, начиная от 5000 рублей", — прокомментировал директор проектов дивизиона "Цифровой корпоративный банк" Сбербанка Сергей Паршиков.

Комиссия за использование сервиса составляет 1,45% от суммы сделки и не зависит от ее размера. Эта комиссия может быть отнесена как на одну из сторон сделки, так и в пропорции 50/50.

"Безопасная сделка" войдет в экосистему сервисов для бизнеса в интернет-банке "Сбербанк Бизнес Онлайн". Все сервисы (их более 30) доступны в разделе "Продукты и услуги" корпоративного интернет-банка Сбербанка и закрывают большинство основных потребностей бизнеса. Некоторые из них встроены в типовые сценарии действий клиента и предлагаются пользователю только тогда, когда это для него актуально (например, "Проверка контрагентов", подсвечивающая агрегированную оценку рисков при создании платежного поручения в адрес контрагента). К настоящему времени платными версиями данных сервисов воспользовались 300 тысяч клиентов.

Сервис реализован компанией-партнером Сбербанка SafeCrow (ООО "Сэйфкроу").

Услуги оказывает Дальневосточный банк ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.