"Надо прав лишать" - ситуацию с девушкой на черном "Mercedes" обсуждают в сети

Автовладелица показывает неприличные жесты мужчинам на дороге

Мерседес. Фото: pixabay.com

Один из жителей Владивостока решил обратиться через социальные сети к девушке на черном "Мерседесе". Дама его наглым образом подрезала и вместо того, чтобы извиниться — показала неприличный жест.

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появилось сообщение от подписчика, в котором мужчина обратился к девушке на элитном авто. Он рассказал, что дама его подрезала и вместо извинений послала в пешее эротическое путешествие. Сам же инцидент произошел 13 мая на перекрестке улиц Пушкинская — Володарского.

"Девушка на Мерседесе, ты когда за рулём едешь и педальки нажимаешь ножками, ещё бы не мешало включить головушку и вспомнить как выглядят главная и второстепенная дороги, хорошо бы ещё знать, кто кому уступает, а то совсем беда... А средний палец показывать будучи за рулём небезопасно, надеюсь в следующий раз на твоём пути попадется более принципиальный водитель, который хорошо тебя "бортанет" по-полной и будешь собирать "сопли" по торпеде Мерседеса! "Удачи" на дорогах!", — написал мужчина.

Стоит отметить, что подписчиков паблика очень возмутило поведение автоледи.

"Расступились челядь, что не видите, мерс едет. С такими мыслями все маневры и совершаются".

"Удивляюсь таким девушкам, которые полностью неправы, и еще своими корявками размахивают. Ей бы этот палец засунуть куда-нибудь".

"После такого хочется всегда купить камаз, ну или тундру накрайняк"

"А что ей вспоминать, права скорее всего купленные или как сейчас модно "подаренные"..."