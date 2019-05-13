"Надо прав лишать" - ситуацию с девушкой на черном "Mercedes" обсуждают в сети

Один из жителей Владивостока решил обратиться через социальные сети к девушке на черном "Мерседесе". Дама его наглым образом подрезала и вместо того, чтобы извиниться — показала неприличный жест.
В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появилось сообщение от подписчика, в котором мужчина обратился к девушке на элитном авто. Он рассказал, что дама его подрезала и вместо извинений послала в пешее эротическое путешествие. Сам же инцидент произошел 13 мая на перекрестке улиц Пушкинская — Володарского.
"Девушка на Мерседесе, ты когда за рулём едешь и педальки нажимаешь ножками, ещё бы не мешало включить головушку и вспомнить как выглядят главная и второстепенная дороги, хорошо бы ещё знать, кто кому уступает, а то совсем беда... А средний палец показывать будучи за рулём небезопасно, надеюсь в следующий раз на твоём пути попадется более принципиальный водитель, который хорошо тебя "бортанет" по-полной и будешь собирать "сопли" по торпеде Мерседеса! "Удачи" на дорогах!", — написал мужчина.
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От подписчика: Перекресток Пушкинская-Володарского, 13.05.19 примерно в 18.32, девушка на Мерседесе т957мк(или нк)125, ты когда за рулём едешь и педальки нажимаешь ножками, ещё бы не мешало включить головушку и вспомнить как выглядят главная и второстепенная дороги, хорошо бы ещё знать, кто кому уступает, а то совсем беда... А средний палец показывать будучи за рулём небезопасно, надеюсь в следующий раз на твоём пути попадется более принципиальный водитель, который хорошо тебя "бортанет" по-полной и будешь собирать "сопли" по торпеде Мерседеса! "Удачи" на дорогах!
Стоит отметить, что подписчиков паблика очень возмутило поведение автоледи.
"Расступились челядь, что не видите, мерс едет. С такими мыслями все маневры и совершаются".
"Удивляюсь таким девушкам, которые полностью неправы, и еще своими корявками размахивают. Ей бы этот палец засунуть куда-нибудь".
"После такого хочется всегда купить камаз, ну или тундру накрайняк"
"А что ей вспоминать, права скорее всего купленные или как сейчас модно "подаренные"..."