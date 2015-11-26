Звонок по телефону закончился для мужчины печальными последствиями

Он может оказаться за решеткой из-за сказанных слов

Полиция. Фото: ИА PrimaMedia

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, в феврале 2019г. фигурант вступил в предварительный сговор с лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) на хищение денежных средств путем обмана.

В соответствии с разработанным планом при помощи сим-карты, на которую был зарегистрирован абонентский номер телефона регионального оператора Новосибирской области, один из злоумышленников осуществлял звонки на стационарные телефоны потерпевших, сообщая им заведомо ложные сведения о якобы произошедшем по вине их родственников ДТП, где пострадали люди.

Звонивший убеждал доверчивых граждан в необходимости передать денежные средства, чтобы их родственники смогли избежать привлечения к ответственности за ДТП.

Как только потерпевшие соглашались выполнить озвученные условия, на встречу к ним подъезжал фигурант по настоящему делу.

Действуя подобным образом, злоумышленникам удалось похитить свыше 130 тысяч рублей у двух доверчивых граждан.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.