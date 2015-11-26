Насыщенные майские праздники с Фондом ВВН: от эстрадного оркестра до спортивного забега

Сразу несколько масштабных мероприятий провел Фонд Владимира Николаева во Владивостоке (ФОТО)
Общество 15 мая, 12:20
Забег на Кубок приморской спартакиады. Фото: Алена Маринцева

Череда затяжных выходных не остановила работу программ социальной поддержки населения "Приморью – достойную жизнь" от Фонда ВВН. Традиционно в санатории "Амурский залив" уже восьмой год подряд принимали самых дорогих гостей – ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Три дня почти 50 ветеранов отдыхали в санатории, смогли получить консультацию врачей, необходимые оздоровительные процедуры, подышать свежим воздухом и пообщаться друг с другом. Закончился заезд большим концертом на летней эстраде санатория. Поздравить гостей приехали лучшие творческие коллективы города, а оркестр ТОВВМУ имени C.О. Макарова исполнил для гостей всеми любимые мелодии военных лет, сообщает ИА PrimaMedia.

Как отметил автор программы "Приморью – достойную жизнь" Владимир Николаев, ветеранский заезд в "Амурском заливе" — это всегда волнительно.

Автор программы "Приморью – достойную жизнь" Владимир Николаев

Автор программы "Приморью – достойную жизнь" Владимир Николаев. Фото: Алена Маринцева

"Мы всегда с огромным трепетом принимаем таких почетных гостей в санатории. Эти три дня они проводят вместе, но это не означает, что мы вспоминаем о наших ветеранах только в канун праздников. Нам очень приятно, что участники Великой Отечественной войны активно пользуются нашими программами – это и "Здоровье", и "Доступная рыба", и многие другие. Мы и далее с большим уважением и почетом готовы поддерживать наших ветеранов", — рассказал Владимир Николаев.

В День Победы всех приморцев ждала традиционная полевая кухня на набережной Спортивной гавани, угощали настоящей солдатской кашей и горячим чаем. Программа "Рыбный день" настолько полюбилась гостям и жителям Владивостока, что организаторам пришлось выйти за рамки субботних угощений, и полевая кухня теперь работает и в праздники.

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В субботу, 11 мая, прошел третий в этом году забег на Кубок приморской спартакиады. Более 400 спортсменов из самых разных федераций края, от каратэ и бокса до легкой атлетики и чирлидинга, приняли участие в забеге на 1, 3, и 6 км. В этот раз к спортивному празднику присоединились параспортсмены, дети из коррекционных школ и пожилые люди в направлении "скандинавская ходьба". Заветные кубки и медали получили самые быстрые, а полевая кухня работала для всех участников забега.

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Сразу после спортивного мероприятия активисты Фонда ВВН отправились на мемориал рыбацкой славы, чтобы высадить в небольшом сквере 70 елочек. Почти 500 саженцев елок, берез, кленов, кедров привезли во Владивосток из Чугуевского района по просьбе куратора Фонда, депутата Государственной думы Виктории Николаевой. И практически уже все саженцы нашли новый дом – их высадили в основных скверах города и на придомовых территориях. Уже до конца месяца во Владивосток привезут еще 500 саженцев, заявки на озеленение в Фонде Владимира Николаева принимают с сегодняшнего дня.

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