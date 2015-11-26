Федеральная сеть кинотеатров "Киномакс" теперь во Владивостоке

В ТВЦ "Калина Молл" открылся новый кинотеатр "Киномакс" с уникальным залом IMAX Sapphire. Мы пообщались с генеральным директором компании

Зал ожидания. Фото: предоставлено кинотеатром "Киномакс"

Во Владивосток пришла федеральная сеть кинотеатров "Киномакс" и пришла не с пустыми руками, а с отличным подарком для всех кинолюбителей – с эксклюзивным залом IMAX Sapphire; сейчас в России всего два таких зала, а третий теперь есть в дальневосточной столице. По случаю такого важного события ИА PrimaMedia пообщалось с Дмитрием Александровичем Нартовым – генеральным директором федеральной сети кинотеатров "Киномакс".

— Дмитрий Александрович, расскажите, пожалуйста, подробнее о компании "Киномакс". Почему вы выбрали Владивосток для открытия нового кинотеатра?

— "Киномакс" — это большая федеральная сеть, наши кинотеатры есть в 25-ти городах России, а новый киноцентр во Владивостоке станет нашим 36-м открытым кинотеатром. Открытие кинотеатра во Владивостоке не только позволит нам порадовать жителей Дальнего Востока качественным сервисом и отличным оборудованием кинозалов, но и закрепит утверждение о том, что "Киномакс" — это поистине всероссийская сеть, ведь теперь наши кинотеатры есть почти в каждом часовом поясе нашей огромной страны.

Наша сеть кинотеатров является одним из лидеров среди российских киносетей, около 16 млн зрителей посещают наши кинотеатры ежегодно. Зрители выбирают нас за удобство расположения кинотеатров и приятные цены на билеты, за комфортные залы с отличным кинопроекционным оборудованием, за выгодную программу лояльности, и, конечно, за репертуар: в "Киномакс" мы показываем все яркие кинопремьеры, а также устраиваем уникальные показы: например, в наших кинотеатрах можно посмотреть всемирно известные театральные постановки или концерты знаменитых музыкальных групп на большом экране.

"Киномакс" постоянно работает над модернизацией сервиса, ведь сервис начинается не с кинотеатра, а уже с момента покупки билетов!

Есть удобное мобильное приложение для платформ IOS (12+) и Android (3+), через которое билеты на любые киносеансы, а также попкорн или напитки из кинобара можно купить за пару кликов – это значительно упрощает поход в кино для посетителя. Мобильное приложение и наш сайт – это, в первую очередь, полезные информационные площадки, ведь помимо опции покупки билетов онлайн можно узнать подробности о том или ином фильме, посмотреть трейлеры, почитать отзывы и, конечно, выбрать самые лучшие места в зале.



Кинобар. Фото: предоставлено кинотеатром "Киномакс"

Говоря о том, почему мы выбрали именно Владивосток для открытия нового кинотеатра нашей федеральной сети, стоит отметить, что во Владивостоке очень активная аудитория кинолюбителей. Мы изучили предпочтения, ожидания, интересы и желания фанатов кино этого города и поняли, что мы можем дать жителям Владивостока то, чего им не хватало – хороший сервис, комфортные и стильные кинозалы, выгодную программу лояльности, а главное – возможность смотреть самые яркие новинки кино по приятным ценам. Мы уверены, что кинотеатр "Киномакс" очень понравится жителям Владивостока!

— Расскажите о новом кинотеатре. Есть ли в нем что-то особенное? Чем вы можете порадовать зрителей?

— Особенностью нового кинотеатра во Владивостоке является, конечно, абсолютно эксклюзивный зал IMAX Sapphire: в России всего три таких зала! Один – в нашей столице Москве, второй – в культурной столице – Санкт-Петербурге, а вот третий открылся в столице Дальнего Востока – городе Владивостоке. Этот зал – улучшенная, уменьшенная и в разы более комфортная версия привычных нам залов IMAX. Зал рассчитан всего на 98 человек и оборудован большими мягкими кожаными креслами. Голливудские режиссеры первыми смотрят свои фильмы именно в таких залах, выбирая комфорт и непревзойденное качество изображения. Таким образом, жители Владивостока получают уникальную возможность наслаждаться новинками кино так же, как ими наслаждаются мировые гении кинематографа.

Зал ожидания IMAX Sapphire. Фото: предоставлено кинотеатром «Киномакс» Зал IMAX Sapphire. Фото: предоставлено кинотеатром «Киномакс» 1 / 2

Помимо зала IMAX Sapphire в новом "Киномакс" есть еще семь стильных залов, в том числе и зал, оборудованный звуковой системой Dolby Atmos, которая позволяет создать максимально объемный и насыщенный звук. Также в новом кинотеатре в ТВЦ "Калина Молл" есть VIP кинозалы – они рассчитаны на меньшее количество зрителей и оборудованы раскладывающимися креслами, которые позволяют смотреть фильм полулежа, что очень удобно.

VIP кинозал. Фото: предоставлено кинотеатром «Киномакс» VIP кинозал. Фото: предоставлено кинотеатром «Киномакс» 1 / 2

Гостям также доступны Comfort залы с более мягкими креслами и увеличенным пространством для ног. При обустройстве нового киноцентра мы уделили много внимания комфорту и эргономичности залов. Также стоит отметить, что большое количество залов дает определенное преимущество – наш кинотеатр является мультиплексом, а это значит, что зрителям предоставлен гораздо более широкий выбор фильмов и сеансов в разное время дня и ночи.

Гостей мы также порадуем приятными подарками: в первый месяц после открытия кинотеатра "Киномакс" во Владивостоке всем кинолюбителям, посетившим зал IMAX Sapphire, мы подарим 1000 бонусов, которыми впоследствии можно будет оплачивать билеты на новые сеансы. Акция будет действовать до 15 июня, с подробными условиями акции можно ознакомиться на нашем сайте.

— Бывают ли у вас скидки на билеты в кино или, может быть, какие-нибудь интересные акции?

— В "Киномакс" мы предоставляем скидки до 50% на детские, школьные, студенческие и пенсионные билеты, а также на билеты для лиц с ограниченными возможностями. У нас достаточно часто бывают разные акции, в том числе мы сотрудничаем со многими известными брендами, чтобы предложить максимально выгодные услуги или товары для наших гостей, которые можно получить при покупке билета на любой сеанс в нашем кинотеатре.

Для кинолюбителей и постоянных гостей мы разработали очень выгодную программу лояльности: своим гостям мы предлагаем приобрести специальную мультикарту, с помощью которой можно накапливать бонусы и скидку на билеты.

Максимальная скидка по мультикарте "Киномакс" — 15%, бонусы начисляются за каждую покупку, будь то покупка билетов или попкорна в кинобаре. С мультикартой легко и удобно ходить в кино, а главное – очень экономично! Кстати, иногда мы запускаем акции, во время которых бонусы на мультикарту начисляются в тройном размере; это очень выгодно, наши гости любят такие акции.

Также мы активно ведем свои группы в социальных сетях и регулярно разыгрываем там уникальные подарки по фильмам: например, красивую сувенирную продукцию. Мы надеемся, что наши новые гости из Владивостока обязательно будут принимать участие в конкурсах и розыгрышах, а мы будем радовать их отличными призами. Давайте дружить: подписывайтесь на наши странички в VK, Facebook и Instagram!

— Расскажите, пожалуйста, какие фильмы вы обычно показываете и что из новинок кино можно будет посмотреть в "Киномакс"?

— Мы сотрудничаем со многими кинопрокатными компаниями, репертуар нашего кинотеатра будет по душе любому зрителю. Как правило, мы обязательно показываем все ожидаемые яркие премьеры: например, в "Киномакс" можно будет совершенно точно посмотреть такие хиты, как "Аладдин" (6+), "Король Лев" (6+), "История игрушек 4" (6+), "Оно 2" (18+), "Джокер" (16+), "Звездные войны: Эпизод 9" (16+) и многое-многое другое.

Как видите, репертуар "Киномакс" достаточно широк. В прокате наших кинотеатров всегда есть фильмы как для детей, так и для взрослых. Наш приветливый персонал всегда рад новым зрителям: как молодым людям, так и семьям с детьми, не оставляем без внимания мы и взрослых посетителей. Приходите в "Киномакс" и убедитесь в этом сами!