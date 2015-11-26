Опасный груз обнаружен в порту Владивостока (фото)

Таможенники оперативно среагировали на происшествие
Это интересно 15 мая, 12:35
Опасность. Фото: Pixabay.com

Радиационно-опасный груз с превышением допустимой нормы в 100 раз обнаружили владивостокские таможенники в морском пункте пропуска Владивосток (рыбный порт). Источник радиации находился внутри лома черных металлов, планируемых для отправки на экспорт, сообщила ИА PrimaMedia пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Бережная.

Радиационно-опасный объект представлял собой погружной насос из металла. Уровень гамма-излучения на его поверхности составил свыше 10 мкЗв/ч. Кроме того на поверхности объекта было обнаружено загрязнение бета-активными радионуклидами.

Радиационно-опасный груз

Радиационно-опасный груз. Фото: ДВТУ

Владивостокские таможенники оперативно передали информацию о находке в подразделения по делам ГО и ЧС морского пункта пропуска Владивосток (рыбный порт) и в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

В результате оперативного взаимодействия выявленный предмет был локализован и изолирован специализированной компанией для дальнейшего захоронения.

С начала 2019 года это уже второй случай обнаружения владивостокскими таможенниками радиационно-опасных предметов. За последние 3 года Владивостокская таможня выявила 14 случаев нахождения источников ионизирующего излучения в составе партий лома черных металлов, формируемых для отправки на экспорт.

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Радиационно опасный груз обнаружили в рыбном порту Владивостока

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