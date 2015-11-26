Полицейские не поверили ему, а заодно выяснили – мужчина находится в федеральном розыске

Житель Приморья пытался выдать наркотик за лекарство для собаки. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Во Владивостоке сотрудники ГИБДД получили наводку и остановили для проверки автомобиль Honda Fit. У 44-летнего водителя действительно оказался шприц с подозрительной жидкостью: как уточнили полицейские, бирюзового цвета. При этом водитель пытался выдать содержимое за лекарство для его собаки.

"Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, поэтому инспекторы составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ и привезли автолюбителя в отдел полиции. Экспертиза подтвердила, что жидкость в шприце является наркотикосодержащим веществом. Его общая масса — 0,82 грамма. А исследование в рамках уголовного дела показало наличие наркотика и в крови подозреваемого", — сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере"). И это дело оказалось не единственным: задержанный уже почти год находился в федеральном розыске после кражи у себя на родине – в селе Чугуевка. Там он присвоил себе чужое дорогостоящее ружье и сбежал с ним во Владивосток, поселился в одном из хостелов. Жил на временные заработки, а ездил на автомобиле своей знакомой.

Сейчас сотрудники МВД проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление причастности фигуранта уголовного дела к ранее совершенным преступлениям.