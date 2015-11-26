Работа молодой девушки у мужчины "в возрасте" закончилась плачевно

Девушка в итоге пожалела о том, что совершила, но было уже поздно
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Девушка. Фото: pixabay.com

Сотрудница автосервиса Уссурийска не смогла устоять перед сейфом, который не закрыл директор. Молодая женщина вытащила 500 тысяч рублей. Прибывшие сотрудники полиции установили личность подозреваемой, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

В дежурную часть полиции Уссурийска обратился 53-летний владелец автосервисной мастерской, расположенной по улице Резервной, с сообщением о краже денежных средств. Причиненный ущерб составил 500 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Установлено, что крупная денежная сумма была похищена из сейфа, находившегося в офисном помещении на втором этаже здания. Потерпевший рассказал, что он ненадолго отлучался из кабинета, при этом ключ находился в замке сейфа.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 31-летняя жительница села Корсаковка, работающая уборщицей в данной организации.

В отделе полиции женщина призналась, что во время уборки помещения увидела открытый сейф и, воспользовавшись отсутствием директора автосервиса, похитила деньги.

Денежные средства изъяты и возвращены владельцу.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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