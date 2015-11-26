Во Владивостоке презентуют электрогрузовик METRO

Представление грузовика пройдет в рамках международного автосалона VIAS 2019 (ФОТО)

Электрогрузовик METRO. Фото: предоставлено организаторами

Ровно неделя остается до старта четвертого Владивостокского международного автосалона VIAS 2019 (6+). Масштабное мероприятие пройдет с 17 по 19 мая на ТРК "Приморское кольцо". В программе автосалона презентации новых моделей автомобилей, выставки, тест-драйвы, а также развлечения для всей семьи. Среди громких событий VIAS 2019 значится российская премьера электрогрузовика METRO, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Пока автоконцерны по всему миру только анонсируют производство компактных электрогрузовиков, компания HW ELECTRO совершила мини-революцию: в январе этого года на Токийском автосалоне HW ELECTRO представила электрогрузовик METRO. Сложно выделить главное преимущество этого "малыша": при скромных размерах – около 4 метров в длину и 1,5 метров в ширину, METRO может перевозить грузы весом до полутонны.

Электрогрузовик METRO. Фото: предоставлено организаторами Электрогрузовик METRO. Фото: предоставлено организаторами Электрогрузовик METRO. Фото: предоставлено организаторами 1 / 3

Время полной зарядки мини-грузовика всего пять часов, а одного заряда батареи хватит для того, чтобы преодолеть 250 км. Еще одно преимущество METRO – в комплектацию мини-грузовика входит до трех типов кузовов. С заменой кузова экипаж грузовика сможет самостоятельно справиться за несколько минут даже без специализированного оборудования.

По словам производителя, компактный грузовик идеален для оперативной работы в условиях города. На автосалоне во Владивостоке состоится российская премьера METRO. Представители завода-изготовителя покажут рабочий образец грузовика.

VIAS 2019 пройдёт на Приморском кольце с 17 по 19 мая. Фото: предоставлено организаторами В пятницу на VIAS запланирован бизнес-день. Фото: предоставлено организаторами В пятницу на VIAS запланирован бизнес-день. Фото: предоставлено организаторами В пятницу на VIAS запланирован бизнес-день. Фото: предоставлено организаторами В рамках автосалона презентуют новые модели автомобилей. Фото: предоставлено организаторами 1 / 5

Приготовили организаторы автосалона и другие приятные сюрпризы. Гостей VIAS 2019 приглашают пройти тест-драйвы автомобилей известных мировых брендов, поучаствовать в розыгрышах от участников мероприятия и даже стать свидетелями установления мирового рекорда!

Отметим, в пятницу 17 мая на автосалоне запланирована деловая программа (18+) – к диалогу и знакомству с участниками приглашают представителей бизнеса, а уже в субботу и воскресение на VIAS ждут всех жителей и гостей Приморского края. Вход на Владивостокский международный автосалон бесплатный. Официальный сайт события — vias-expo.ru.