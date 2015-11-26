"Лучше выйди на связь" - мужчину на красном Mercedes разыскивают во Владивостоке

Причину поисков автор поста решил по какой-то причине не указывать

Мерседес. Фото: @dpskontrol_125rus

Владельца элитного авто разыскивают во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. Соответствующее объявление появилось в социальных сетях.

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram было опубликовано объявление, автор которого разыскивает владельца или владелицу красного "Мерседеса". При этом причина поисков не указана, а сам пост проиллюстрирован фотографией.

Можно предположить, что водитель "Мерседеса" либо нарушил какой-то пункт ПДД, либо кого-то просто подпер.

Не так давно, в этом же интернет-паблике один из подписчиков разыскивал девушку на черном джипе, которая поцарапала Toyota Prius.