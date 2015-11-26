Вьетнамский Дананг и бизнесмены АТР заключили меморандум о взаимопонимании

Главный офис и корейское представительство PrimaMedia окажут активную поддержку в реализации сотрудничества
PrimaMedia Korea
Бизнес 16 мая, 15:22
Рукопожатие. Фото: ИА PrimaMedia

Торгово-промышленная палата города Дананг во Вьетнаме, Международный конгресс промышленников и предпринимателей (ICIE), Ассоциация промышленников и предпринимателей в АТР, а также ИА PrimaMedia и его филиал в РК заключили меморандум о взаимопонимании. Область сотрудничества охватывает такие сферы деятельности как экономика, промышленность, туризм и культура. В реализации соглашения примут участие российские и корейские СМИ, а также представители бизнеса Дананга, крупнейшего города во Вьетнаме, сообщает PrimaMedia Korea.

Подписание меморандума о взаимопонимании открывает новую эру экономического сотрудничества между Россией, РК и Вьетнамом. Согласно договоренностям, ИА PrimaMedia и PrimaMedia Korea возьмут на себя задачи по организации взаимоотношений между сторонами меморандума с целью обмена необходимой информацией. Стороны надеются, что размещение рекламы и публикаций в вышеупомянутых СМИ сыграет важную роль в активизации туристической и промышленной деятельности в странах-участницах меморандума.

Особая роль отводится корейскому филиалу PrimaMedia — на него возложена задача по подготовке системы для ведения бизнеса в сфере интернет-торговли для сторон меморандума. Как ожидается, это способствует выходу корейских интернет-технологий на рынок Вьетнама. Стоит также упомянуть о создании бизнес-центра и организации для ведения свободной и прибыльной торговли и бизнеса. В рамках данного соглашения участники договора договорились активно обмениваться информацией и предложениями для достижения совместной выгоды.

Заключение данного меморандума имеет несколько положительных сторон. Прежде всего, активное участие российских и корейских СМИ в информационном обмене позитивным образом скажется на привлечении иностранных инвесторов во Вьетнам. За счет этого будет создана основа для продвижения Новой южной политики РК, России и стран-участниц ICIE. До 10 июня этого года стороны меморандума назначат ответственных лиц и приступят к реализации сотрудничества.

Справка: Дананг находится в центральной части Вьетнама и является крупнейшим портовым городом страны. В конце 1980-х годов Дананг встал на путь ускоренного развития, а в 2006 году здесь было создано инвестиционное агентство, которое находится в подчинении Народного собрания страны и отвечает за развитие рекламной и инвестиционной деятельности на территории города. Дананг выполняет роль торгового центра в Азиатском регионе, поэтому имеет стратегическое значение в рамках Новой южной политике Кореи. В последнее время здесь активно развивается сфера туризма. Этому способствуют неповторимые пляжи, отели и курорты мирового класса. С этой точки зрения корейским бизнесменам стоит еще раз приглядеться к данному городу.

бизнес (мелкий, средний, крупный) туризм

Генконсул РФ в Пусане принял участие в корейском телешоу Burning Youth

16 мая, 10:12

Историю и уклад жизни приморских корейцев изучают в Южной Корее

15 мая, 16:51
Федеральная сеть кинотеатров "Киномакс" теперь во Владивостоке
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia