Вьетнамский Дананг и бизнесмены АТР заключили меморандум о взаимопонимании

Главный офис и корейское представительство PrimaMedia окажут активную поддержку в реализации сотрудничества

Рукопожатие. Фото: ИА PrimaMedia

Торгово-промышленная палата города Дананг во Вьетнаме, Международный конгресс промышленников и предпринимателей (ICIE), Ассоциация промышленников и предпринимателей в АТР, а также ИА PrimaMedia и его филиал в РК заключили меморандум о взаимопонимании. Область сотрудничества охватывает такие сферы деятельности как экономика, промышленность, туризм и культура. В реализации соглашения примут участие российские и корейские СМИ, а также представители бизнеса Дананга, крупнейшего города во Вьетнаме, сообщает PrimaMedia Korea.

Подписание меморандума о взаимопонимании открывает новую эру экономического сотрудничества между Россией, РК и Вьетнамом. Согласно договоренностям, ИА PrimaMedia и PrimaMedia Korea возьмут на себя задачи по организации взаимоотношений между сторонами меморандума с целью обмена необходимой информацией. Стороны надеются, что размещение рекламы и публикаций в вышеупомянутых СМИ сыграет важную роль в активизации туристической и промышленной деятельности в странах-участницах меморандума.

Особая роль отводится корейскому филиалу PrimaMedia — на него возложена задача по подготовке системы для ведения бизнеса в сфере интернет-торговли для сторон меморандума. Как ожидается, это способствует выходу корейских интернет-технологий на рынок Вьетнама. Стоит также упомянуть о создании бизнес-центра и организации для ведения свободной и прибыльной торговли и бизнеса. В рамках данного соглашения участники договора договорились активно обмениваться информацией и предложениями для достижения совместной выгоды.

Заключение данного меморандума имеет несколько положительных сторон. Прежде всего, активное участие российских и корейских СМИ в информационном обмене позитивным образом скажется на привлечении иностранных инвесторов во Вьетнам. За счет этого будет создана основа для продвижения Новой южной политики РК, России и стран-участниц ICIE. До 10 июня этого года стороны меморандума назначат ответственных лиц и приступят к реализации сотрудничества.

Справка: Дананг находится в центральной части Вьетнама и является крупнейшим портовым городом страны. В конце 1980-х годов Дананг встал на путь ускоренного развития, а в 2006 году здесь было создано инвестиционное агентство, которое находится в подчинении Народного собрания страны и отвечает за развитие рекламной и инвестиционной деятельности на территории города. Дананг выполняет роль торгового центра в Азиатском регионе, поэтому имеет стратегическое значение в рамках Новой южной политике Кореи. В последнее время здесь активно развивается сфера туризма. Этому способствуют неповторимые пляжи, отели и курорты мирового класса. С этой точки зрения корейским бизнесменам стоит еще раз приглядеться к данному городу.