Неприятный "сюрприз " ожидает многих водителей, кто выезжает из Владивостока

Автомобилисты уже не первый день предупреждают друг друга
Это интересно 16 мая, 04:16
Автоледи. Фото: pixabay.com

На выезде из Владивостока водителей ожидает новы и довольно неприятный сюрприз. Здесь на обочине в районе Ботанического сада притаился гражданин с аппаратурой, который охотится на нарушителей, сообщает ИА PrimaMedia.

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появился видеоролик, как на выезде из города на обочине притаился черной Ford Focus. Сам по себе он не несет никакой опасности для водителей, а вот аппаратура перед ним — тренога, очень знакома многим нарушителя. Судя по всему, предприимчивый автовладелец решил фиксировать нарушения автовладельцев, чтобы в дальнейшем заработать на них деньги.

Тренога

Тренога. Фото: @dpskontrol_125rus

Примечательно, что у подписчиков паблика данный видеоролик вызвал лишь негативные эмоции.

"Давайте на него тоже тазик с фекалиями".

"Пока один с тазиком говница отвлекает поливая регистратор второй засыпает ещё один тазик ему в салон вот это пушка будет".

"Резина ему больше не нужна".

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