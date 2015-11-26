Неприятный "сюрприз " ожидает многих водителей, кто выезжает из Владивостока

На выезде из Владивостока водителей ожидает новы и довольно неприятный сюрприз. Здесь на обочине в районе Ботанического сада притаился гражданин с аппаратурой, который охотится на нарушителей, сообщает ИА PrimaMedia.
В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появился видеоролик, как на выезде из города на обочине притаился черной Ford Focus. Сам по себе он не несет никакой опасности для водителей, а вот аппаратура перед ним — тренога, очень знакома многим нарушителя. Судя по всему, предприимчивый автовладелец решил фиксировать нарушения автовладельцев, чтобы в дальнейшем заработать на них деньги.
Тренога. Фото: @dpskontrol_125rus
Примечательно, что у подписчиков паблика данный видеоролик вызвал лишь негативные эмоции.
"Давайте на него тоже тазик с фекалиями".
"Пока один с тазиком говница отвлекает поливая регистратор второй засыпает ещё один тазик ему в салон вот это пушка будет".
"Резина ему больше не нужна".