Несколько домов во Владивостоке на день отключат от горячего водоснабжения 16 мая

Под отключения попадут адреса в центре города (СПИСОК)

Кран. Фото: Валерия Кузора, ИА PrimaMedia

"Приморская генерация" после окончания отопительного сезона во Владивостоке начала активную подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. В связи с проведение ремонтных работ на теплосетях 16 мая с 00.00 до 20.00 часов без горячего водоснабжения (ГВС) останется часть потребителей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

Дома, попадающие под отключение:

Батарейная: 2;

Западная: 13;

Морская 1-я: 27;

Набережная: 1, 5в, 9, 10, 16, 20;

Станюковича: 3;

Тигровая: 7, 9.

Как ранее сообщали энергетики, в данный момент проходит первый из четырех этапов весенне-летних гидравлических испытаний во Владивостоке. C 13 по 20 мая от горячего водоснабжения были отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ "Восточная". Проверка Фадеевской теплотрассы стала важным этапом гидравлических испытаний. Без горячего водоснабжения остались жители Ленинского района, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-2.

Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям от ГВС. Специалисты приложат все усилия, чтобы горячая вода как можно быстрее вернулась в дома потребителей.