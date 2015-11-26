Российские вузы превратят в детские комнаты

Мамочкам в декрете разрешат учиться с детьми
Общество 15 мая, 15:40
Возможно открыть в вузах группы краткосрочного пребывания. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

В российских вузах и колледжах могут появиться детские комнаты. Такую возможность рассматривает Минтруд, чтобы мамочки в декрете могли получить дополнительное образование или повысить квалификацию.

В то же время, по мнению экспертов, реализовать эту программу будет непросто из-за высоких санитарных требований к детским комнатам.

Сообщается, что Минтруд должен подготовить предложения по организации присмотра за детьми до трех лет в организациях профессионального образования к 1 ноября, пишут Известия.

В первую очередь сотрудники ведомства проведут социологический опрос и выяснят, есть ли необходимость развивать тему с детскими комнатами в учебных заведениях и насколько она будет востребована. При положительном итоге Минтруд разработает свои предложения и направит их в Минобрнауки.

По словам директора Института развития образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, вполне возможно открыть в вузах группы краткосрочного пребывания по образцу тех, что работают в торговых центрах. Они стали бы огромным подспорьем для матерей, проходящих обучение.

Карина Красилова

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