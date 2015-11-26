"МидияСаммит" во Владивостоке: от вкусной еды до розыгрыша тура в "мидийные" страны

Гастрономическое событие от проекта Pacific Russia Food пройдет в рамках Пятого Тихоокеанского туристского форума

Мидия. Фото: Варвара Кокарева, ИА PrimaMedia

Владивосток принимает первый городской Фестиваль мидий (6+). Гастрономическое событие от проекта Pacific Russia Food пройдет в рамках Пятого Тихоокеанского туристского форума (12+). Ведь туризм – это не только дорога, экскурсии, музеи, это еще и местная кухня – что едят и как едят, сообщает ИА PrimaMedia.

Прежде, чем выйти на городскую площадку, год назад организаторы фестиваля представили свои вкусные возможности и идеи в ресторанах города. Результат превзошел все ожидания – за 10 дней съели 3 тонны мидий. Интерес продемонстрировали местные жители и приезжие, туристы из западных регионов России и иностранные гости. Поэтому выход фестиваля за рамки ресторанов вполне оправдан. Это новые открытия, новая аудитория и новые возможности для поваров.

В течение трех дней гостей "МидияСаммита" ожидает масса сюрпризов. Будут работать несколько павильонов от ресторанов города, где повара будут готовить мидии самыми разными способами. В нежном масле и в ароматных соусах, мидии великолепны сами по себе и отлично сочетаются с рисом, пастой и овощами, некоторые мастера даже умудряются создавать из моллюска десерты. Организаторы фестиваля не ограничивают фантазию шеф-поваров.

В павильонах гостей ждет настоящее шоу — разделка, шинковка, подача продуктов. Инновационные приспособления для кухни, как, например, холодильники-аквариумы, гигантские сковорды-вок, мармиты для поддержания в блюде нужной температуры только усилят гастрономический восторг.

В программе кроме "съедобной" части будет и мидийный ликбез: что такое дальневосточная мидия и с чем её едят, какие есть виды мидий, что такое корбикула и зачем нам гуидак, куда можно "вписать" сыр и вино, как определить свежесть мидии. Все это будет сопровождаться многочисленными конкурсами и розыгрышами. Например, поедание мидий на скорость или розыгрыш поездки в страны с побратимскими мидийными отношениями

Но только едой дело не ограничится. В рамках "МидияСаммита" можно будет отправиться в небольшое морское путешествие, скинуть калории на занятиях капоэрой, сыграть в монополию и заработать на мидийный ресторан, принять участие в мидийном забеге вместе с членами клуба Run DNS Run и попробовать изобразить портрет главной героини фестиваля — мидии.

"МидияСаммит" – праздник открытия "Фестиваля мидий-2019" – это повод пересмотреть свои гастрономические пристрастия и открыть для себя новые вкусы.

Даты проведения: 17 – 19 мая

Начало в 10.00

Место проведения: г. Владивосток, улица Лейтенанта Шмидта, 17-А, яхт-клуб "Семь футов"

Фестиваль мидий – это не просто мероприятие в рамках программы ТТФ-2019, это еще способ повышения привлекательности края в глазах гостей. Ведь именно рыба и морепродукты вывели Владивосток в лидеры среди российских городов с гастрономией такого профиля. Туркомпании, принимающие гостей из разных регионов России и стран мира, внесли "вкусные" фестивали в экскурсионную программу. Индивидуальные путешественники смогут получить подробную информацию о "МидияСаммите" на стойках ТИЦ в аэропорту, в здании морвокзала, в магазине сувениров на центральной площади Владивостока и центральном офисе в отеле Lotte.

Учитывая масштаб и уровень проведения Тихоокеанского туристского форума, фондом "Росконгресс" было принято решение о включении деловой части ТТФ в программу пятого Восточного экономического форума (16+), который по традиции пройдет во Владивостоке в сентябре и будет посвящен развитию экономического и инвестиционного сотрудничества в АТР.

Полную программу форума можно скачать по ссылке http://ptfrussia.ru/programma-2019/.

Регистрация для участия в мероприятиях форума — http://ptfrussia.ru/uchastnikam/.

Напомним: Пятый Тихоокеанский туристский форум пройдет во Владивостоке 17-26 мая 2019 года. Площадками для проведения мероприятий ТТФ-2019 станут кампус ДВФУ, ВГУЭС, яхт-клуб "Семь Футов". Организаторы: департамент туризма Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, Центр "Мой бизнес" (Центр поддержки предпринимательства Приморского края), при поддержке Федерального агентства по туризму. Генеральный партнер, соорганизатор: Дальневосточный федеральный университет. Оператор деловой части Форума: АНО "Туристско-информационный центр Приморского края".

Сайт форума — http://www.ptfrussia.ru/.