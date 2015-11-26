"Всемирного потопа" в Хабаровском крае из-за Бурейского оползня не будет

Завал на Бурейском водохранилище больше не препятствует свободному стоку воды

Бурейский завал во всей красе. Фото: официальный сайт правительства Хабаровского края

Наделавший много шума Бурейский оползень, случившийся в декабре 2018 года в Верхнебурейском районе Хабаровского края и тут же объявленный интернет-сообществом и некоторыми СМИ порождением упавшего метеорита, вопреки тревожным прогнозам некоторых ученых, не приведет ни к какому подтоплению, сообщает ИА PrimaMedia. Пока одни, воспользовавшись случаем, пугали местных жителей "всемирным потопом", другие делали все возможное для того, чтобы ликвидировать возникшие угрозы.

На помощь мирному населению, как это бывало не раз в прошлом, пришли военные. По поручению президента РФ Владимира Путина для расчистки русла реки и проведения буровзрывных работ для восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища были задействованы силы и средства Минобороны России. Военнослужащие при содействии специалистов компании "РусГидро" провели взрывные работы, что позволило к началу февраля 2019 года создать в завале проран, через который была восстановлена гидравлическая связь двух частей водохранилища. А 21 февраля спецоперация по расчистке завала на реке Бурея в Хабаровском крае была завершена. Удалось создать протоку с пропускной способностью 1,6-1,7 кубометров воды в секунду.

Размеры прорана, созданного военными взрывотехниками на месте оползня в Бурейском водохранилище, значительно увеличились в ходе весеннего половодья. Пропускная способность прорана возросла до более 7 тысяч кубометров в секунду.

Уровни воды в водохранилище ниже и выше места оползня сравнялись. Таким образом, завал перестал создавать подпор и больше не является препятствием для свободного стока воды реки Бурея. Под воздействием течения произошло естественное увеличение ширины и глубины прорана, сейчас там могут проходить маломерные суда. Размыв завала продолжается, по прогнозам специалистов этот процесс займет продолжительное время.



Проран в перемычке до половодья. Фото: предоставлено ПАО "РусГидро"

Сегодня приток воды к створу Бурейской ГЭС стабилизировался и составляет более 1 тысячи кубометров в секунду, максимальные значения притока были зафиксированы 6 мая и составили 7,2 тысячи кубометров в секунду. Сооружения и оборудование Бурейской ГЭС работают в обычном режиме, продолжаются плановое наполнение водохранилища и выработка электроэнергии.

Паводковая обстановка оценивается специалистами как спокойная. Руководство главного управления МЧС России по Хабаровскому краю приняло решение о выводе группы спасателей с места схода оползня.

Как тут не вспомнить пугающие прогнозы некоторых ученых, предрекавших немалые беды от завала в Бурейском водохранилище.

Так, доктор географических наук, главный научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН Алексей Махинов в пространном интервью "Молодому дальневосточнику" заявил, что "весной, в связи с таянием и высотой преграды, уровень [воды в водохранилище] может подняться на 10-12 метров. Есть угроза подтопления населенных пунктов Чекунда и в меньшей степени Эльги. В самом пиковом моменте возможно подтопление некоторых низменных участков Усть-Ургала".

"Подрывы – не решение проблемы. Канал решает проблему ГЭС, она будет работать и на следующий год. Но надежды на то, что вода размоет берега и расширит канал – мало. Поэтому остается угроза затопления села Чекунда. Летом или в осенние паводки вода может подняться очень высоко. Село, несмотря на все действия военных, обречено, его надо переселять", – вещал Алексей Махинов уже в беседе с журналистом информационно-аналитического агентства "Восток России".

При этом это и подобные утверждения опровергались расчетами военных инженеров и гидрологов. В конце концов, компетентные специалисты оказались правы: опасности подтопления населенных пунктов нет, продолжается естественный размыв прорана током воды и восстановление русла реки Буреи.

Отметим, что оползень в верхней части Бурейского водохранилища стал одним из крупнейших в России: по уточненным данным его длина составила 800 метров, высота над уровнем воды – от 7,5 до 46 метров, объем около 34 млн кубометров преимущественно скальной породы. Водохранилище оказалось разделено на две изолированные части, завал отделил от Бурейского водохранилища 28% его полезного объема. Сток реки был заблокирован, что создало угрозу затопления населенных пунктов, расположенных выше завала, подтопления инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали, риски для судоходства на реке Бурее и угрозу неконтролируемого прохождения весеннего паводка. Благодаря вовремя принятым мерам такой угрозы больше нет.