Иностранные граждане имели определенные цели, находясь в регионе

ФСБ задержала трех иностранцев на границе в Приморье. Фото: pixabay.com

Затяжные майские праздники оказались "урожайными" на нарушителей государственной границы: только в период с 9 по 11 мая сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержали 3 иностранцев, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Двое из них были обнаружены на участке Службы в пгт Посьет в Хасанском районе. И тот, и другой оказались жителями сопредельного государства, которые нарушили границу на разных горнотаежных участках с целью сбора папоротника. Один из мужчин успел собрать 2 мешка дикоросов.

Еще одного иностранца задержали сотрудники Службы в Уссурийске. По признанию задержанного, он намеренно перешел границу в поисках лучшей жизни.

Никакого сопротивления при задержании иностранцы пограничникам не оказали.

По фактам незаконного пересечения государственной границы в отношении иностранцев проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.