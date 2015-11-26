Газпромбанк во Владивостоке организует "Ипотечную субботу" 25 мая

Гости смогут получить жилищный кредит на выгодных условиях

Дом. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Газпромбанк во Владивостоке организует "Ипотечную субботу" (18+) в поддержку "Семейной ипотеки с господдержкой". Мероприятие состоится 25 мая с 11.00 в ТРК "Седанка Сити" во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Сотрудники Газпромбанка, застройщики и федеральные партнеры смогут провести консультации с клиентами, а также непосредственно на площадке предложить покупателям на выгодных условиях понравившуюся квартиру и оформить заявку на получение ипотечного кредита от Газпромбанка.

Гостей мероприятия ждет развлекательная программа.

Телефон для справки: +7 924-730-11-23.

Услуги оказывает АО "Газпромбанк". Генеральная лицензия Банка России №354.